Curso gratuito capacita mulheres sobre mecânica

Aulas ocorrem na Escola Pública de Trânsito de Detran, na 906 Sul, e ensinam a identificar problemas básicos nos veículos

Para as mulheres interessadas em aprofundar os conhecimentos em mecânica, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) oferece um curso gratuito de mecânica básica. A capacitação ocorre presencialmente na Escola Pública de Trânsito de Detran, na 906 Sul, e há turmas para turno matutino, das 8h15 às 11h45, com turma aberta para o período entre 18 e 22 de setembro.

O curso é fornecido de forma contínua pela corporação e já capacitou mais de 80 mulheres ao longo de 2023. Cada turma tem capacidade para 20 alunas. As interessadas em se matricular devem agendar um horário, via portal de serviços, na unidade do Detran-DF da 906 Sul, comparecer presencialmente na data e hora marcados e efetivar a inscrição.

A capacitação foi redesenhada pela Diretoria de Educação de Trânsito para proporcionar às alunas, por meio de metodologias ativas de aprendizagem, o conhecimento necessário sobre os problemas corriqueiros do veículo em decorrência do tempo de uso, como manutenção veicular e principais indicadores do painel de instrumentos.

“A gente disponibiliza este curso uma vez por mês. O objetivo é preparar as mulheres, a gente ensina a trocar pneus, ensina alguns barulhos comuns em carros para que elas saibam identificar o problema. O foco é trazer para elas um referencial de diagnóstico. A mulher vai ter noção de coisas básicas, como troca de óleo, de água, além de entender o que significa cada ícone no painel”, explicou o gerente da Escola Pública de Trânsito de Detran, Marcelo Granja.

Ao final do curso, além do certificado de conclusão com carga horária de 20 horas, as mulheres conquistam mais independência ao aprenderem a lidar com problemas mecânicos.

Outras regiões

O Detran reabriu, recentemente, a sala de aula na unidade da Escola Pública de Trânsito de Taguatinga. Lá, são ofertados cursos de atualização para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de reciclagem para condutor infrator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O departamento também vai dar início às turmas em Taguatinga. Quem tiver interesse em particular das aulas lá, pode agendar um horário para atendimento na 906 Sul e, presencialmente, basta demonstrar interesse em participar das aulas que serão ministradas em Taguatinga”, explicou o diretor.

Com informações da Agência Brasília