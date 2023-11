Curso de formação qualifica conselheiros tutelares eleitos no DF

A última etapa do processo seletivo para o quadriênio 2024-2027 conta com carga horária de 122 horas/aula; curso é de caráter eliminatório

A última etapa do processo seletivo para conselheiros tutelares já começou. Os 220 conselheiros titulares e 440 suplentes participam, até 21 de novembro, do curso de formação para exercerem as atividades no quadriênio 2024-2027. A capacitação, promovida pela Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), é de caráter eliminatório e promoverá cursos com carga horária de 122 horas/aula nas modalidades online e presencial.

A parte da formação presencial tem 40 horas/aula e está dividida em duas turmas. As aulas estão previstas para ocorrerem até 21 de novembro, no Centro Universitário Iesb de Ceilândia Norte (QNN 31 Áreas Especiais B/C/D/E auditório nº 2, Bloco C, Piso B).

“Presencialmente, eles aprenderão diversos temas como noções gerais de direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, acolhimento institucional, trabalho infantil e violência doméstica. Os instrutores são os que integram o banco de profissionais da Egov, mas a maioria é da própria Secretaria de Justiça e Cidadania”, afirmou a diretora-executiva da Escola de Governo, Juliana Tolentino.

Os eleitos ainda deverão participar das aulas online entre 6 de novembro e 18 de dezembro, com carga horária de 82 horas/aula. Nesta modalidade, eles vão aprender sobre assédio na administração pública, atendimento ao público, ética e Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

“Esses cursos online são mais preparatórios para integrá-los ao GDF e sobre como funciona a tramitação dos processos no governo”, explicou Juliana. Nas duas modalidades, os participantes serão submetidos a avaliações de aprendizagem que devem comprovar aproveitamento de, no mínimo, 80% no presencial e 70% no online.

“O objetivo é que eles desempenhem as funções para as quais foram eleitos da melhor maneira possível, trazendo um impacto positivo acima do esperado para a população do DF”, concluiu.

O resultado final das eleições para membros dos conselhos tutelares do Distrito Federal do quadriênio 2024-2027 foi divulgado em 5 de outubro, no Edital nº 33, no DODF. A posse dos novos conselheiros está prevista para 10 de janeiro de 2024.

Com informações da Agência Brasília