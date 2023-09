Cúpula da Inovação do DF marca presença no I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas

O objetivo do seminário é estimular os servidores públicos a realizarem inovações de impacto que promovam a eficiência na gestão pública

A Escola de Governo (Egov) da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) do Distrito Federal está promovendo o I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas, com o tema central “Inovação como motor para o fortalecimento institucional”. O evento, que acontece hoje e amanhã, 27 e 28, no auditório da Câmara Legislativa do DF, conta com a participação da Cúpula da Inovação do Governo do Distrito Federal (GDF) e importantes líderes:

Gustavo Dias, Presidente da BIOTIC.

Marcos Antônio Costa, Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

Gustavo Amaral, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Leonardo Reisman, Secretário-Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF.

O objetivo principal do seminário é estimular os servidores públicos a realizarem inovações de impacto que promovam a eficiência na gestão pública. A programação inclui encontros com especialistas, gestores públicos, pesquisadores e profissionais da área para debater boas práticas, desafios e oportunidades relacionadas à inovação na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, ressalta a importância do evento: “Boas e novas ideias podem elevar a qualidade da prestação de serviços públicos e promover o melhor uso dos recursos disponíveis. Os temas escolhidos estimulam a reflexão sobre gestão pública eficiente e focada em melhores resultados na prestação dos serviços à população.”

No primeiro dia do seminário, os painéis vão debater a importância do ciclo das políticas públicas e da construção de uma administração pública inovadora para modernizar, desburocratizar e simplificar procedimentos do serviço público. Já no segundo dia, serão explorados estudos de casos que demonstram o impacto positivo da economia comportamental e o papel dos laboratórios de inovação na melhoria das políticas públicas.

Para Gustavo Dias Henrique, presidente da Biotic, o evento é muito importante e cumpre várias funções, “Este evento internacional é verdadeiramente inspirador, pois não apenas reforça o compromisso inabalável do Distrito Federal com a inovação, mas também aproxima essa temática vital da sociedade. Além disso, ele serve como um catalisador para estimular a juventude a se envolver ativamente na busca por soluções que moldarão o futuro de nossa região.”, disse.

Diversos especialistas renomados marcarão presença, incluindo Bruno Monteiro, analista de políticas da OCDE, Chiara Varazzani, cientista comportamental da OCDE, e Nathalie Gerbasi, diretora de Desenvolvimento Institucional e Treinamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina, entre outros.

O I Seminário Internacional de Inovação em Políticas Públicas conta com o apoio da Secretaria de Relações Internacionais (Serinter), da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). O evento será realizado no formato presencial, com certificação para os participantes. Demais interessados podem acompanhar pela TV Legislativa (CLDF).

Este seminário representa um passo significativo no fortalecimento da cultura de inovação no serviço público do Distrito Federal e na busca por soluções que melhorem a qualidade de vida da população.