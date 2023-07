Cuidados com queimaduras devem ser redobrados nas férias escolares

Presença das crianças em casa por mais tempo pode aumentar as chances de acidentes domésticos envolvendo fogo

Crianças dentro de casa pedem cuidado redobrado dos pais e responsáveis, em especial no período de férias, quando a presença dos pequenos é uma constante. Acidentes envolvendo queimaduras, por exemplo, podem ocorrer em qualquer cômodo de uma residência, da cozinha ao banheiro, passando pela área de serviço e até pelo quintal. Para evitar fatalidades, o Corpo de Bombeiros ensina que a prevenção é o melhor caminho.

O acesso a produtos inflamáveis, como álcool e querosene, deve ser limitado aos adultos. O major Fábio Bohle, do Corpo de Bombeiros, sugere que essas substâncias sejam guardadas a uma altura fora do alcance das crianças. “Se a pessoa tiver um cômodo ou móvel que possa ser trancado, melhor ainda”, afirma. “Quando se trata de evitar acidentes domésticos, quanto mais segurança, melhor”.

A presença da garotada na cozinha também deve ser supervisionada por um responsável, principalmente durante o preparo das refeições. “Quem estiver cozinhando precisa atentar para não deixar o cabo da panela virado para fora do fogão”, comenta o major Bohle. “Também orientamos que os adultos não permitam que as crianças brinquem perto de fontes de calor, seja um fogão, seja uma fogueira”, completa.

Além disso, eletrodomésticos como ferro de passar roupas, chapinha de cabelo e aquecedores de água elétricos não devem ser mantidos na tomada quando não estão sendo usados. “A criança é curiosa por natureza e não tem noção do perigo. Vai querer pegar e ver como funciona qualquer objeto que esteja ao alcance das mãos”, diz o militar. “Basta um momento de descuido para uma criança se machucar”.

Em caso de acidente com queimaduras, é possível acionar o Corpo de Bombeiros, no número 193, ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 192. A pessoa que está ligando poderá ser orientada a fazer alguns procedimentos antes da chegada do socorro, como lavar a lesão em água corrente ou proteger o ferimento com um pano limpo umedecido em água filtrada, nas situações mais graves.

Casos de queimaduras são atendidos em toda a rede pública de saúde do DF. Entretanto, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) oferece um pronto-socorro exclusivo para atendimento de pacientes com queimaduras de qualquer natureza. O serviço é referência para moradores não só do Distrito Federal, mas de todo o Centro-Oeste. A unidade de saúde atende, por mês, cerca de 3 mil vítimas de queimaduras. Desse total, aproximadamente 40% são crianças.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que, em 2022, dos 2.650 atendidos com queimaduras no pronto-socorro do Hran, 645 eram crianças com menos de 13 anos de idade. Já em 2021, os pequenos responderam por 26% das internações no hospital. Os acidentes dentro de casa ou no espaço peridomiciliar, como no quintal ou na rua da residência, são a maioria.

Com informações da Agência Brasil