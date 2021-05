Vítima estava transitando com um motorista profissional responsável por transportar cuidadores de idosos, quando passou mal no veículo

Uma cuidadora de idosos morreu nesta sexta-feira (27) após sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro de um veículo que passava pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Plano Piloto.

A vítima tem 67 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ela estava transitando com um motorista profissional responsável por transportar cuidadores de idosos. De repente, a idosa passou mal, e o condutor parou o veículo próximo à passarela do SIA para pedir ajuda.

Um bombeiro que estava de folga e passava pelo local fez os primeiros socorros. Depois, mais bombeiros foram atender a ocorrência, bem como equipes do Samu. Os profissionais fizeram os procedimentos de reanimação, mas o óbito não foi evitado.