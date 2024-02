Cuidado para não cair nas fake news sobre a dengue

Confira abaixo o tratamento adequado para a doença e as notícias falsas que circulam nas redes sociais

Na medida que aumentam os casos de dengue no Distrito Federal, cresce também as fake news sobre a doença. Dentre as notícias falsas que circulam nas redes sociais estão as formas de tratamento com folha de mamão, suco de laranja e inhame, limão com caldo de cana e até carvão. Os especialistas alertam para o prejuízo que as fake news podem causar no combate à dengue.

Ao Jornal de Brasília, o infectologista do Hospital Santa Lúcia, Werciley Júnior, esclarece que essas “crenças milagrosas” não têm comprovação científica: “O tratamento da dengue é basicamente hidratação e os sintomáticos. A princípio nenhuma dessas plantas ou vegetais tem funcionalidade para tratar dengue. Usar essas substâncias, como suco de laranja com inhame, no máximo ajuda você a ingerir líquido, mas não é para tratamento”.

Uma outra fake news que circula fortemente nas redes sociais é sobre a ivermectina, a notícia falsa alega que o medicamento é eficaz no tratamento contra a dengue. “A ivermectina é um anti parasitário, ou seja, nasceu para tratar parasitas. Este medicamento tem leve funcionalidade contra vírus manipulados em laboratório. Quando usamos uma dose super alta contra vírus manipulados em laboratório parece ser funcional, mas quando você vai para o corpo humano não atinge o nível desejado. Além disso, uma dose muito elevada pode trazer efeitos colaterais graves”, explica o Dr.

Em relação ao consumo de frutas cítricas, o infectologista explica que não agrava os sintomas de dengue, mas caso o paciente tenha gastrite o ideal é optar por outras formas de hidratação. “Uma pessoa com dengue deve ingerir muito líquido, mas o que contém no líquido pouco influencia. Porém, se uma pessoa tiver tendência a gastrite, ou seja, se ela tiver alguma lesão gástrica, as frutas ácidas podem favorecer e atiçar a gastrite. Por isso, nesses casos é uma não recomendação, em outros casos não causa prejuízo”.

Uma outra fake news que chegou às redes sociais nos últimos dias foi a de que a vacina contra a dengue é transgênica, altera o DNA e causa câncer. “A vacina não altera o DNA humano porque ela induz somente respostas de produção de anticorpos, e não mexe no DNA e RNA. Além de ser uma vacina que não tem fator promotor de câncer. Nós estamos falando de uma vacina que já tem cinco anos de utilização no mundo. Desde o início da pesquisa, nenhum caso de câncer relacionado foi notificado”, destaca o infectologista.

À reportagem, o Dr. Werciley informou que o melhor tratamento será sempre a hidratação e o uso de medicações são indicados apenas para controles sintomáticos. Não sendo recomendado nenhum remédio com derivados do ácido acetilsalicílico (AAS) pelo fato do medicamento afetar o funcionamento das plaquetas. Com isso, a dengue pode induzir as plaquetas a ficarem baixas e causar sangramento. Além disso, o ideal é evitar a ingestão de anti-inflamatórios.

Fátima Martins, copeira de um hospital do DF, disse, ao Jornal de Brasília, que já ouviu de tudo de pacientes internados com dengue: “Muitos alegam que ouviram falar que consumir frutas cítricas agrava os sintomas da doença para dengue hemorrágica, e muitas vezes recusam tomar o suco que oferecemos. Outra coisa que ouvi esses dias foi de uma mulher que mora em uma fazenda e levou o filho com graves sintomas ao hospital e disse que estava tratando ele com chifre de boi torrado”.

Para a copeira, as crenças nessas fake news muitas vezes acontecem por falta de conhecimento sobre a doença e sua gravidade: “Para mim, as pessoas acreditam nessas notícias falsas por falta de esclarecimento. Se tivesse um esclarecimento melhor para a população, principalmente para as pessoas mais vulneráveis e humildes, eu acredito que não existiriam essas coisas. Muitas vezes as pessoas ficam acreditando nessas notícias, e quando vão ao hospital o caso já está grave e sobrecarrega o sistema”.

Ao Jornal de Brasília, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) informou que divulga diariamente informações sobre a dengue para evitar a propagação de fake news. “A pasta tem feito vídeos e posts na rede social, além das orientações dadas nas UBSs e nos Hospitais das redes para todos os pacientes”.

Tratamento contra a dengue:

Hidratação;

Dipirona;

Paracetamol.

Principais sintomas da dengue:

Febre alta;

Dor no corpo e articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo (sintoma grave);

Sangramento (sintoma grave).