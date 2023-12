Cufa-DF e MPT se unem para doar cestas básicas

Foram distribuídas 6,6 mil cestas básicas em 16 regiões administrativas

Visando proporcionar um Natal sem fome para comunidades em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal a Central Única das Favelas, no Distrito Federal (Cufa-DF), promoveu, no sábado (23), uma ação solidária em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT). Foram distribuídas 6,6 mil cestas básicas em 16 regiões administrativas da capital.

A distribuição das cestas foi coordenada pela Cufa, instituição reconhecida nacional e internacionalmente por seu compromisso nos âmbitos, social, esportivo e cultural. A seleção das famílias beneficiadas pelas cestas básicas foi realizada pelas lideranças comunitárias e representantes da Cufa de cada região.

A Cufa-DF convida ainda a sociedade civil, empresas e organizações a se unirem à campanha por meio de doações, contribuindo para ampliar o alcance da iniciativa solidária (clique e saiba mais).