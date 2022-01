Cufa DF abre inscrições para a Liga Internacional de Basquete de Rua

dealizado pela Central Única das Favelas, a temporada de verão do campeonato, reúne esporte, cultura e movimento social

Um dos torneios mais tradicionais do país, a Liga Internacional de Basquete de Rua (LIIBRA), terá uma nova edição no primeiro semestre de 2022. Com a proposta de valorizar e difundir a cultura do basquete 3 x 3 nas quebradas, o projeto, idealizado pela CUFA DF, realizado pela Associação Cresce DF e fomentado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SELDF), vai além do esporte e reúne também a cultura hip hop no decorrer da programação. O objetivo é dar visibilidade aos jovens talentos da periferia e promover atividades de cultura e lazer nas quebradas do Quadradinho.

Os jogos do torneio serão abertos ao público e acontecem entre janeiro e fevereiro, no Sesc de Taguatinga Norte. Ao todo, serão 36 times de diferentes Regiões Administrativas, sendo 32 masculinos e 4 femininos. As equipes precisam contar com 9 pessoas (6 atletas e 3 pessoas para compor a equipe técnica), porém, para as inscrições são necessárias apenas 4 atletas. Os demais nomes devem ser apresentados, para a organização, até 21/01. Além disso, é preciso ser morador do DF ou entorno e ter, pelo menos, 16 anos. A boa notícia é que não haverá limite máximo de idade para participar da Liga!

Todas as informações, cronograma completo e regulamento do projeto estão disponibilizados no site da organização: https://cufadf.com.br/site/?page_id=4160 . As inscrições são gratuitas e vão até 15/01.

“Esse é um dos principais projetos da CUFA e acontece em diversas capitais do país. É uma alegria muito grande promover mais uma edição aqui no DF. O nosso objetivo é incentivar a prática saudável do esporte, além de promover a cultura hip hop que está diretamente ligada ao basquete de rua. O campeonato é uma vitrine de talentos urbanos que, na maioria das vezes, não alcançam a visibilidade necessária para iniciar uma carreira profissional, pensando nisso, além dos jogos tradicionais, também teremos campeonato de enterradas e manobras ”, ressalta Bruno Kesseler, presidente da CUFA DF.

Congresso Técnico

O lançamento oficial da temporada de verão da LIIBRA 2022 acontece em 16 de janeiro, a partir das 15h, durante o Congresso Técnico, evento que tem como objetivo apresentar ao público as dinâmicas, regras e formatos da competição. Na ocasião, também serão realizados os sorteios das chaves dos jogos que irão compor a primeira fase do campeonato.

O evento será reservado para atletas e técnicos dos 36 times, convidados especiais e equipe técnica. E o público pode acompanhar, em tempo real, pelas redes da @librabsb (www.instagram.com/liibrabsb/ ).

Confira a programação completa da LIIBRA 2022:

· 16/01 a partir das 15h: Congresso Técnico;

· 22/01, 23/01 e 29/01: jogos da Fase Classificatória – feminino e masculino;

· 30/01 e 05/02: oitavas de final – masculino;

· 06/02: quartas de final e semifinais – masculino;

· 12/02: Semifinais e finais

· 13/02: Disputa de 3º e 4º lugar e campeonato de habilidades.

Serviço LIIBRA:

Data: de 16 de janeiro a 13 de fevereiro.

Horário dos jogos: a partir das 9h.

Local: Sesc Taguatinga Norte.

Inscrições: https://cufadf.com.br/site/?page_id=4160

Informações: @librabsb https://cufadf.com.br/site/

Serviço Congresso Técnico:

Data: 16 de janeiro.

Horário: a partir das 15h.

Local: Sesc Taguatinga Norte.