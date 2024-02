Cruzeiro terá Carnaval de rua para todas as idades

Evento contará com desfile, trio elétrico, bloco infantil e muito mais, a partir do dia 10

Com o Carnaval se aproximando, os moradores do Cruzeiro já estão ansiosos para celebrar essa festa tão tradicional. Este ano, a programação promete diversão para todos os gostos e idades. Os eventos contam com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e da Administração Regional do Cruzeiro.

Uma das principais atrações será o desfile de rua da Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) que, no dia 10, tomará conta da Avenida das Mangueiras, na divisa entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho. O desfile será das 16h às 22h, com concentração atrás do Superveneza, na Quadra 811 do Cruzeiro Velho, a partir das 15h. Os foliões poderão se juntar ao cortejo e se divertir ao som das marchinhas e do tema-enredo Dinâmico R, o super-herói do Cruzeiro encontra Garuquinho.

A Aruc atrai a juventude e as crianças ao apresentar personagens criados na própria cidade. “Será um desfile descontraído, com a presença de todos os nossos segmentos. Pela primeira vez na história, o desfile de rua será temático e teremos a presença dos personagens do título na comissão de frente”, comenta o presidente da Aruc, Rafael Fernandes.

O Bloco Gagá…vião, tradicional do Cruzeiro, promete agitar o estacionamento do Ginásio do Cruzeiro no dia 17. Programado para começar às 12h, o evento contará com trio elétrico e será aberto a todos.

Para os que quiserem levar as crianças para curtir a folia, o Gagá… vião também dispõe de um bloco infantil: o Gagá…viãozinho, às 9h, também no estacionamento do Ginásio de Esportes do Cruzeiro. Além de música, a atração terá brinquedos infláveis, futebol de sabão e muito mais.

O Gagá… vião desfila pelas ruas da cidade desde 2009. Esse ano será a 16ª edição do bloco, com o tema-enredo Nas zonas de Copacabana. “Venham todos com vontade de se divertir e de respeitar”, convida Gildo Seixas, fundador e presidente do bloco.

“Estamos esperando bons números de público para comemorar o Carnaval com a gente esse ano”, afirma o administrador regional do Cruzeiro, Gustavo Aires.

Programação

Desfile de rua da Aruc

→ Data: dia 10

→ Horário: das 16h às 22h

→ Local: Av. das Mangueiras, na divisa entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho

Bloco Gagá…viãozinho

→ Data: dia 17

→ Horário: às 9h

→ Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro

Bloco Gagá…vião

→ Data: dia 17

→ Horário: às 12h

→ Local: Estacionamento do Ginásio do Cruzeiro.

