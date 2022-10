Cruzamento sobre o viaduto do Recanto das Emas livre de semáforos

Última etapa da obra inclui retirada de postes de energia e construção de balão de acesso à região e ao Riacho Fundo II

O cruzamento entre o Recanto das Emas e o Riacho Fundo II, sobre o viaduto construído entre as duas regiões, permanecerá livre de retenções e sem semáforos. Nesta terça-feira (25), o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), inicia a segunda e última etapa da obra que já começou a transformar o trânsito da Estrada Parque Contorno (EPCT), na DF-001.

Inicialmente, será feito o remanejamento dos postes de energia elétrica da Neonergia e das adutoras de água da Caesb. A mudança dessas interferências é necessária para a abertura das vias que terão acesso à parte superior do viaduto, onde uma rotatória evitará o encontro de fluxos que se cruzavam nos dois sentidos. “Éramos questionados pelos moradores sobre a instalação de semáforos nesse cruzamento, o que não vai acontecer”, observa o administrador regional do Recanto das Emas, Wanderley Eres de Deus.

A obra segue ainda com a terraplanagem e abertura das pistas, pavimentação, concretagem da laje de transição – que é o pavimento entre o asfalto e a forma superior do viaduto por onde passarão os veículos, dissipando o impacto entre os dois pisos – e a sinalização.

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Também serão gramados os taludes – terrenos inclinados responsáveis pela sustentação e estabilidade do solo próximo ao platô – e feito o paisagismo, com o plantio de árvores. E as esculturas das emas, símbolos da região administrativa feitas pelo artista plástico Carlos Alberto Mendes, voltam ao seu ponto de origem.

Todo esse trecho complementar representa 15% do restante da obra do Viaduto do Recanto das Emas e deve ser executado em aproximadamente 60 dias. “A primeira etapa foi a construção da trincheira, já liberada e com melhorias evidentes para quem transita entre o Gama e o Plano Piloto e passa por aquela região. Seguimos agora para a conclusão de todo esse complexo, sem concorrência nos pontos de entroncamento”, explica o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

De acordo com o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, além de destravar o trânsito que por cerca de 20 anos enfrentava retenções, as melhorias vão se refletir também no desenvolvimento das duas regiões. “O Recanto das Emas e o Riacho Fundo II vêm despontando como novos polos de desenvolvimento do Distrito Federal, atraindo grandes empresas e mais investimentos”, afirma ele.

Com informações da Agência Brasília