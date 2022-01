Criminosos invadem estabelecimento no Sol Nascente, rendem e amarraram funcionária no banheiro e fazem limpa na loja

O trio levou tudo o que conseguiu no carro da própria vítima, mas acabou preso no Recanto das Emas pela Polícia Militar

Eram 15h dessa quinta-feira (20), quando três homens entraram na loja de acessórios para aparelhos celular se mostrando interessados em comprar. Não demora muito e eles anunciam o assalto.

Armados com revólver, rendem a vendedora. Ao sentir a presença estranha, o cachorro do dono do estabelecimento comercial começa a latir, o que incomoda os assaltantes. Com medo, a vendedora tenta tranquiliza-los ao dizer que o animal está preso e não apresenta risco.

Em seguida, eles a levam para dentro do banheiro e amarram os braços dela. Os bandidos roubam várias capas de celular que estavam no mostruário, colocam ela nas numa caixa e fogem em um carro roubado.

Momentos depois, o proprietário da loja chegou e libertou a funcionária. Ao ser acionada, uma equipe da Rotam foi ao local e, com as imagens do circuito interno de segurança e os dados do rastreador do veículo roubado, localizou o carro e os bandidos.

Os criminosos tentavam se livrar do automóvel, deixando ele no estacionamento da Unidade Básica de Saúde nº 3 no Recanto das Emas, mas acabaram presos.