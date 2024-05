Criminosos furtam quartel dos bombeiros na Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando uma invasão e o furto de vários equipamentos ocorridos em um quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), localizado na Asa Norte. Os criminosos abriram um buraco na cerca que envolve o Grupamento de Proteção Ambiental (Gpram) e conseguiram entrar na unidade.

Funcionários terceirizados do Governo do Distrito Federal, que realizam serviços de manutenção no quartel, notaram o buraco na grade e informaram os bombeiros de plantão. Os militares foram até o depósito central da unidade e perceberam que a janela estava aberta.

Diversos equipamentos foram furtados, incluindo roçadeiras, motosserras, sopradores, máquinas de solda, facões e até geradores de energia. Embora a ocorrência tenha sido registrada na terça-feira (14/5), há suspeitas de que o crime tenha ocorrido pelo menos dois dias antes.