Crianças do DF vão vivenciar profissão de gari em mini caminhão compactador

Desenvolvido pela Sustentare Saneamento especificamente para o público infantil, o veículo percorrerá a Cidade dos Sonhos, no Centro Comunitário da Criança, neste sábado (9)

O Centro Comunitário da Criança (CCC) criou o evento Cidade dos Sonhos, onde quase mil alunos e seus familiares irão vivenciar toda a dinâmica de uma cidade real, participando das profissões que julgarem interessantes, compreendendo o funcionamento e importância de cada uma.

Para conhecerem a profissão de gari, a Sustentare Saneamento desenvolveu um mini caminhão compactador onde as crianças da escola poderão ‘trabalhar’ pela cidade como coletores. A dinâmica ocorrerá neste sábado (9), entre 8h às 12h e 13h30 às 17h30, na Ceilândia Sul.

“As crianças vão ter a experiência real da profissão de coletor e de motorista de caminhão. Inclusive, mandamos confeccionar alguns uniformes de garis no tamanho infantil para que a experiência se torne ainda mais interessante”, explica Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

No local, também estará disponível um caminhão compactador no tamanho tradicional e uma equipe da empresa de limpeza pública irá demonstrar o funcionamento da caixa compactadora.

“A Sustentare realiza um trabalho belíssimo, pois traz uma ampla visão de sustentabilidade e também de muito respeito e valorização dos profissionais da limpeza pública. Certamente esta experiência real que a empresa vai proporcionar às crianças agregará muito valor ao evento”, assegura Rita Ramos, diretora do Centro Comunitário da Criança.

A Cidade dos Sonhos é uma cidade sustentável, inteiramente produzida com material reciclável, e está na sua quinta edição. Além de gari, as crianças terão a oportunidade de vivenciar profissões como professor, médico, bombeiro, policial, socorrista da Samu, manicure em salão de beleza, atendente dos Correios e mercado, garçom, bancário, entre outras. O evento também terá cobertura de rádio e televisão realizada pelas crianças da escola.

Moeda própria

Por meio do ‘trabalho’ exercido durante o evento, as crianças serão remuneradas com uma moeda denominada Ideal (I$). O saldo estará disponível num cartão de crédito que poderá ser sacado no banco e, assim, movimentar a economia da cidade no dia do evento. Entre as opções de mercadoria disponíveis estarão brinquedos feitos com material reciclável pelas próprias crianças, expostos nas prateleiras do mercado.

Serão explicados os pré-requisitos para o ingresso em cada profissão. A medida em que as crianças cursarem faculdade para as profissões que exigem nível superior, assim como pós-graduação, mestrado e doutorado, receberão mais por isso.

O Centro Comunitário da Criança é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atualmente atende 949 crianças na faixa etária de quatro meses a três anos de idade, em período integral e em cinco unidades distintas, ofertando gratuitamente Educação Infantil, em parceria com a Secretaria de Educação do DF, além de projetos socioassistenciais para suas famílias e a comunidade.

SERVIÇO

Cidade dos Sonhos

Onde: Centro Comunitário da Criança Célula II, na QNN 16 Lote A Guariroba – Ceilândia Sul

Quando: sábado (9 de setembro), entre 8h às 12h e 13h30 às 17h30

Realização: Centro Comunitário da Criança