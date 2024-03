Criança  se afoga nas em piscina em Vicente Pires

Na manhã deste sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência, chegando ao local, foi informado para as equipes que a vítima, uma criança de aproximadamente 6 anos do sexo masculino, havia se afogado em uma piscina e estava inconsciente.

Os populares no local prestaram os primeiros socorros, trazendo o garoto de volta à consciência.

A guarnição atendeu, avaliou e transportou o paciente consciente, orientado e instável ao Hospital Santa Marta.

Até o momento não temos informações relativas ao tempo de submersão do afogado.