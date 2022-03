Criança se afoga na piscina da casa de vizinhos em Vicente Pires

Os presentes no local só notaram a criança quando ela já estava submersa na água. Logo após, chamaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Um menino de 7 anos se afogou na piscina da casa de vizinhos em Vicente Pires no início da tarde desta quarta-feira, 02. Familiares informaram que a criança apresenta síndrome do espectro autista e teria entrado na casa dos vizinhos sem ser percebida.

Os presentes no local só notaram a criança quando ela já estava submersa na água. Logo após, chamaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a esta ocorrência usando seis viaturas e uma aeronave, além de vinte e cinco militares.

A criança foi encontrada já fora da água, em PCR (parada cardiorrespiratória), antes da chegada do socorro, ela recebeu o atendimento de um Bombeiro Militar do DF, que mora nas proximidades e de um médico que estava visitando amigos na mesma rua.

As equipes de socorro então, assumiram o paciente e iniciaram de imediato as manobras de reanimação, apoiadas pela equipe médica do Resgate Aéreo do CBMDF.

O trabalho de reanimação durou cerca de 1 hora. Felizmente, o pequeno reagiu às intervenções mecânicas e medicamentosas e teve a PCR revertida, foi transportado entubado e medicado. Estava inconsciente quando chegou ao HRT, onde foi entregue à equipe médica de plantão.

Avaliando o quadro sensível da criança e a proximidade do hospital, o médico que chefiava todo o socorro decidiu pelo deslocamento para o hospital por via terrestre. O trânsito foi balizado pelas viaturas e por motocicletas do CBMDF, debaixo de muita chuva, durante todo o itinerário.

Não foi possível certificar quanto tempo a vítima teria ficado submersa.