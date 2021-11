Criança se afoga em reservatório de água em Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 13h

Uma criança, de cinco anos, se afogou em uma lagoa localizada na Samambaia Norte. A vítima, infelizmente, não resistiu. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 25.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 13h. Quando chegaram no local, os bombeiros encontraram a criança já fora da água e sem sinais vitais, o que levou os militares a iniciarem de imediato manobras de (RCP) Reanimação Cardiopulmonar, bem como acionando apoio do SAMU.

O pequeno estava com seu irmão, também menor de idade e outras crianças, no momento do acidente. Apesar de todo esforço entre bombeiros e Samu, quem empregaram duas viaturas e oito militares no atendimento, após uma hora de RCP, a vitima foi a óbito no local.

A cena foi preservada e a Perícia foi acionada.