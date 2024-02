Criança salta do primeiro andar de prédio em Santa Norte e é transportada para hospital

A PMDF foi acionada para o local para verificar os fatores envolvidos na ocorrência

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na tarde desta terça-feira (13). Ao chegar ao local, a equipe se deparou com uma criança do sexo feminino, chamada E.S.S., de 9 anos, que havia saltado da janela de sua residência de uma altura de aproximadamente 3 metros e caído na varanda do apartamento do térreo.

Foi atendida pela equipe de socorro e após avaliação, apresentava pequenas escoriações pelo corpo e se queixava de dores na coluna vertebral, sendo transportada pelo CBMDF ao HSM, consciente, orientada e estável.

A PMDF foi acionada para o local para verificar os fatores envolvidos na ocorrência.