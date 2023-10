Criança é levada ao hospital em estado grave, após ser atropelada na DF 001

O menino de 9 anos, apresentava fratura exposta na perna direita, lesão na testa e sinais de Traumatismo cranioencefálico

No início da tarde deste domingo (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente que aconteceu na DF 001, em frente ao campo sintético do Balão do Itapoã, Paranoá – DF.

O veículo que atropelou a vítima, conduzido pelo senhor N.S.F. B., de 33 anos, que não se feriu.

Já a vítima do atropelamento, a criança, sexo masculino, J. S. A., de 9 anos, apresentava fratura exposta na perna direita, lesão na testa e sinais de Traumatismo cranioencefálico (TCE), estava consciente, foi transportada pelo resgate aéreo ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Duas faixas de rolamento foram interditadas para o atendimento, olocal ficou aos cuidados da PMDF.