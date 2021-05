Criança é atropelada em via do Parque da Cidade

A vítima de 11 anos teve apenas um corte na boca e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros

Na tarde deste sábado (22), uma criança foi atropelada na Via S2, em frente ao estacionamento 13 do parque da Cidade. A vítima de 11 anos teve apenas um corte na boca e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

No local, os bombeiros encontraram a criança dentro de uma viatura do DETRAN. Os agentes de trânsito solicitaram o socorro e prestaram o primeiro atendimento ao menor.

A criança foi atendida pelos socorristas. Ela estava consciente, orientada e estável. A unidade de resgate a transportou ao Hospital de Base do DF.

A condutora do veículo que atropelou a criança estava presente no local e ajudava no primeiro atendimento à criança. De acordo com populares, o menor se precipitou ao iniciar a travessia da pista, não atentando para o veiculo que se aproximava.

O local permaneceu aos cuidados do DETRAN.