Criança de 2 anos sobrevive após ser encontrada submerssa em piscina no Lago Norte

Uma criança de dois anos caiu em na piscina de uma residência, ano Lago Norte, e foi encontrada submersa pela família. O caso aconteceu na tarde deste domingo (27). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência com o emprego de quatro viaturas, uma aeronave e 15 militares.

Segundo relatos dos familiares que estavam no local, eles sentiram a falta da criança no momento em que serviam o almoço e correram para a piscina, quando encontraram a vítima submersa. O pai da criança iniciou os procedimentos de reanimação até a chegada do socorro especializado. Segundo relato da avó, a criança ficou submersa por volta de um minuto e meio mais ou menos.

No local, a equipe do SAMU realizava uma ressuscitação cardiopulmonar quando a equipe do CBMDF chegou, e ambas atuaram juntas, até reverter a Parada Cardiorrespiratória. A criança foi estabilizada e transportada por terra para o Hospital Santa Helena, na Asa Norte.