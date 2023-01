Criança de 11 meses é atropelada na calçada em São Sebastião

A criança estava passeando em um triciclo infantil no momento do acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 20h46 dessa quarta-feira (18), na quadra 11 conjunto F, em frente ao Posto Shell de São Sebastião-DF.

Chegando ao local, nossas equipes encontraram as vítimas de atropelamento, uma mulher de 29 anos, com dor na cabeça e escoriações nas pernas e a criança de 11 meses, do sexo feminino, com um edema na região frontal da cabeça, estava agitada, consciente e orientada. Elas foram transportadas para o IHBB – Instituto Hospital de Base de Brasília-DF.

Os condutores das motos, um homem de 25 anos, condutor da moto Yamaha de cor azul, e outro homem, de 22 anos condutor da moto Honda CG de cor azul, saíram ilesos e não necessitaram transporte ao hospital.

Segundo relato de populares, houve uma colisão entre duas motos seguido de atropelamento de duas pessoas que estavam na calçada ao lado da via.