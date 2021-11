Criação irregular de pássaros é descoberta em Planaltina

Foi verificado que os pássaros apreendidos estavam sem anilhas de identificação e seus criadores não apresentaram documentos de suas origens

O Instituto Brasília Ambiental, apreendeu, nesta segunda-feira (22) sete pássaros criados de forma irregular, em Planaltina. A ação ilícita resultou, também, na aplicação de uma multa no valor de R$ 3.500. A operação ocorreu a partir de denúncia recebida na Ouvidoria do GDF. Durante a ação, foi verificado que os pássaros apreendidos estavam sem anilhas de identificação e seus criadores não apresentaram documentos de suas origens.

Victor Santos, diretor de Fiscalização de Fauna do instituto, afirmou que a denúncia relatava que as aves estavam em cativeiro e que havia comércio dos pássaros silvestres. “Os animais eram mantidos em gaiolas pequenas, sem espaço necessário para a sobrevivência, e eram capturados utilizando alçapão, situação que ocorria há cerca de três meses próximo à residência do denunciante”, contava a denúncia.

Victor Santos ressalta a importância de que qualquer observação de trato irregular da fauna no DF seja denunciada pelo número 162, e garante que “a situação entrará na pauta de fiscalização do Brasília Ambiental e será averiguada o mais rápido possível”.

A queixa à Ouvidoria mencionava ainda que os pássaros eram das espécies papa-capim, trinca-ferro e maritaca. Mas os auditores encontraram animais das espécies papa-capim e baianinho, que foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

A apreensão e a aplicação das multas foram baseadas no Artigo 24 do Decreto Federal número 6514/2008, que dispõe sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.

Com informações da Agência Brasília