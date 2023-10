Cresce o número de autuações por uso de celular ao volante em comparação à semana anterior

O uso do telefone ao volante é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira

Nesta segunda-feira (23), a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou o relatório da produtividade semanal do trânsito no período de 16 a 22 de outubro. E apesar de ter tido uma diminuição no número de autuados por embriaguez ao volante, quando o assunto é usar o celular enquanto dirige, a situação piorou.

Foram 1.446 motoristas autuados pelo uso do celular ao volante, um aumento de 25% em relação à semana anterior. Essa infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Foram flagrados 425 motoristas embriagados, 50 a menos que na semana anterior, porém, um número ainda muito alto.

Confira os demais números do relatório: