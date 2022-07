Cresce em mais de 100 mil o eleitorado brasiliense

Representado, majoritariamente, por mulheres e idosos, este é o maior número da história de acordo com o TRE

O exercício do voto reflete da forma mais latente a igualdade entre todas as pessoas. “Independente de qualquer situação individual, o voto tem valor único e igual entre todos. Votar, além de ser uma obrigação legal para alguns, é um direito e, principalmente, um exercício de cidadania que ajuda no fortalecimento de nossa democracia”, afirma Fernando Velloso, Assessor de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF).

Isto posto, o TRE-DF publicou os dados relativos ao eleitorado apto a participar da eleição de 2022 em outubro. Em relação à última consulta eleitoral no DF, em 2018, há 118.689 eleitores a mais (+5,69%), levando o total a 2.203.045. Conforme ilustram os dados, é o maior número da história. Na capital, o maior colégio eleitoral é a região de Águas Claras, a 15ª Zona Eleitoral, com 160.658 votantes. Já Ceilândia, que abrange três zonas eleitorais, concentra a maior quantidade de eleitores: 368.423 pessoas.

Divulgação efetiva

Na avaliação de Fernando, tais números são resultado de uma campanha efetiva referente ao título de eleitor, assim como um maior engajamento do público jovem quanto ao assunto. “Com certeza, as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral (JE) resultaram em estímulo significativo à emissão do primeiro título e à regularização da situação eleitoral. Especialmente nos grupos de jovens e idosos que não são obrigados a votar”, acredita.

Neste sentido, as campanhas nas redes sociais tiveram um papel muito importante, bem como o engajamento de artistas e as divulgações na imprensa. “Houve crescimento expressivo no número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar e isto, com certeza, é resultado do estímulo feito pela JE para mobilizar esse público”, defende. Na avaliação de Velloso, isso é reflexo também do fato de estarem mais conscientes e bem informados de um modo geral, particularmente, quanto a questões políticas. Neste perfil as inscrições mais que dobraram, registrando 16.769 adolescentes a mais com relação ao último período de eleições. Em 2022, 37.620 jovens foram cadastrados.

Os dados do TRE também trazem outra curiosidade. A maioria do eleitorado envelheceu em 4 anos. Só no segmento de 45 a 59 anos, são quase 60 mil sufrágios suplementares. No item “curiosidade”, o TRE registra 217 inscritos com 100 anos de idade ou mais. Desses, 145 são mulheres e somente 72 homens. Entre os idosos a partir de 70 anos, o crescimento no montante de eleitores foi de 32%, e passou de 113.297 para 187.420.

Quanto ao gênero, já em 2018, o público feminino era majoritário no eleitorado da capital. Hoje, a diferença cresceu ainda mais: em quatro anos, foram 69.326 eleitoras a mais, contra somente 49.363 homens. Como pontua Fernando Velloso, certamente, isso é reflexo do perfil populacional, “que apresenta um maior número de mulheres, e da expectativa de vida, que tem a população feminina com mais longevidade”, expõe. Na capital federal, são 1.149.293 de mulheres compondo o eleitorado contra 977.363 homens, correspondendo a 54,040% do grupo candango.

Isso, contudo, é resultado de muitos anos de luta. Conforme menciona a especialista em Direito Público, Sabrina Durigon Marques, a garantia do voto feminino faz parte de um avanço democrático que, consequentemente, impactou as constantes conquistas na área pública. “É imprescindível que seja ampliado o espaço de poder das mulheres em todos os campos, não somente no político”, destacou. “Certamente, ver mulheres em espaços e cargos de poder serve de incentivo e estímulo a outras meninas e mulheres”, completou a profissional.

Voto em trânsito

Se você estiver fora da sua cidade no dia das eleições de 2022, saiba que é possível transferir temporariamente o seu domicílio eleitoral com o voto em trânsito O prazo para solicitar à Justiça Eleitoral começa nesta segunda-feira, 18, exclusivamente no modo presencial em qualquer cartório eleitoral do País, e vai até dia 18 de agosto. É possível votar em trânsito tanto no primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro, quanto no segundo, que será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Há duas modalidades de voto em trânsito. Quem estiver fora da cidade, porém dentro do mesmo Estado, pode votar em trânsito para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Agora, quem estiver em outro Estado pode votar em trânsito apenas para presidente.

Há, ainda, algumas regras que precisam ser respeitadas:

A cidade fora do domicílio eleitoral precisa ser uma capital ou um município com mais de 100 mil eleitores.

A cidade precisa estar dentro do Brasil, ou seja, não é possível votar em trânsito no exterior. Eleitores que residem fora do País mas que estiverem no Brasil durante as eleições poderão votar apenas para presidente da República.

O prazo para solicitar voto em trânsito vai de 18 de julho até 18 de agosto de 2022. Após a data, não será mais possível fazer o pedido.

É necessário estar com situação regular no Cadastro Eleitoral. Pessoas com o título cancelado ou suspenso não podem votar.

Como votar em trânsito

O primeiro passo para garantir o voto em trânsito é informar à Justiça Eleitoral sobre em qual data e município você estará no dia da eleição. Para fazer isso é preciso se dirigir a qualquer cartório eleitoral portando um documento oficial com foto e fazer a solicitação presencialmente, indicando o local em que pretende votar. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reitera que não haverá opção de solicitação pela internet.

Não há problema se você indicar dois lugares diferentes para votar no primeiro e no segundo turno, desde que a comunicação seja feita corretamente.

Caso você mude de ideia ou precise estar em seu domicílio eleitoral de origem no dia da eleição, é possível cancelar o pedido de voto em trânsito, desde que isso seja feito até o prazo limite, dia 18 de agosto.

