Coworking oferece 90% de desconto para estudantes

O 365 Coworking (705 Norte) está promovendo uma ação voltada para estudantes do Distrito Federal. O estabelecimento está oferecendo, durante todo o mês de setembro, desconto de 90% nas suas bancadas. Alunos das redes pública e privada podem aproveitar a promoção.

Para garantir o desconto, o aluno deve usar o cupom “365.90” e informar seu número de matrícula junto à escola onde estuda. As reservas podem ser feitas pelo número de WhatsApp (61) 99258-3678 ou presencialmente no 365 Coworking. As bancadas são limitadas.

“Desta vez, pensamos nesse desconto de 90% nas bancadas do coworking. Depois, vamos continuar planejando benefícios para os alunos da capital”, afirma o empresário à frente do 365, Flávio Hideo.

Serviço:

Endereço: 705 Norte, bloco D, loja 07

Mais informações: 365coworking.com.br | (61) 99258-3678