Covid: números podem aumentar em 10 dias

Mesmo com o cancelamento do Carnaval no Distrito Federal, muitas festas clandestinas aconteceram mesmo contra o decreto que proíbe os eventos temáticos com ou sem cobrança de ingressos. Segundo o infectologista Hemerson Luz, isso pode causar um aumento no número de casos de covid na capital federal daqui 10 a 15 dias.

A variante ômicron tem como principais características a alta transmissibilidade e o fato de ser transmitida também por pessoas assintomáticas. “Estudos indicam que alguns podem transmitir o vírus dois a três dias antes de começar os sintomas. Além disso, por serem mais brandos, muitos podem não desconfiar que estão com covid, achar que é um cansaço ou até mesmo outra doença”, explicou o médico infectologista, Hemerson Luz.

Por isso, o especialista explica que qualquer aglomeração indica um risco elevado de ocorrer maiores números de casos como reflexo. “O cancelamento do Carnaval ou adiamento de algumas festas tendem a diminuir esse reflexo, porém as festas clandestinas podem aumentar o número de casos daqui a 10 ou 15 dias, portanto os índices devem continuar sendo observados, principalmente a taxa de transmissão e a taxa de ocupação de UTIs”, alertou.

Com o intuito de amenizar esse impacto no cenário de pandemia do DF, a força-tarefa do Governo do Distrito Federal (GDF) que fiscaliza os eventos carnavalescos observou mais de 450 estabelecimentos. Vale lembrar que a ação visa evitar o aumento da taxa de transmissão da covid na capital federal, garantindo o cumprimento do Decreto 42.898, que proíbe as festas temáticas com ou sem cobrança de ingresso. A equipe iniciou os trabalhos na sexta-feira (25) e terminou nessa terça-feira (1º).

Na madrugada de segunda-feira (28) para terça-feira (1º), um bar da Asa Sul foi orientado a retirar o alambrado que cobria parte de uma área pública e alertado sobre o cumprimento das medidas sanitárias. Como havia uma programação com apresentação de banda ao vivo e não havia sinais de evento carnavalesco, o show continuou. “Neste caso, a banda pode tocar, desde que não haja aglomeração e nem cobrança de ingresso”, comentou o auditor fiscal do Procon, Valter Freitas.

Nessa noite, 115 estabelecimentos foram fiscalizados, 6 foram interditados e 14 foram multados. O Detran identificou mais 94 de infrações como veículo não licenciado, falta equipamento obrigatório e problemas na parte elétrica. Foram flagrados mais 58 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool, 11 inabilitados e um com a carteira suspensa.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, o roteiro diário de fiscalização tinha como objetivo inicial, orientar a todos sobre a importância de seguir as medidas preventivas contra a covid-19. “Temos percebido que a população tem entendido e colaborado”, destacou. Na opinião da fiscal de Defesa do Consumidor, Daniella Gomes Freitas, a operação contou com a conscientização das pessoas: “De modo geral, podemos dizer que a população de Brasília está cumprindo as regras”. Ela ainda acrescentou que a função do Procon na força-tarefa é verificar os protocolos sanitários e a cobrança de ingresso.

Balanço da operação

A força-tarefa que ocorre de forma simultânea nas áreas monitoradas pelos seis comandos de policiamento regional (CPRs) começa às 18h e vai até as 2h. Durante o dia, a ação também acontece, porém de maneira menos intensa. Só entre sexta (25) e domingo (27), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou 2.123 abordagens pessoais. Foram 1.946 ocorrências nesse período, e entre elas, 18 apreensões de armas brancas e 9 apreensões de arma de fogo.

A fiscalização foi feita por cerca de 600 policiais militares, além de policiais civis e profissionais do Corpo de Bombeiros, Detran, Procon, Vigilância Sanitária, Instituto Brasília Ambiental e DF Legal. Durante os cinco dias de trabalho, foram desmobilizadas festas em Águas Claras, Asa Sul, Ceilândia, Gama, Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN), Setor de Clubes Norte (Asa Norte), Santa Maria e Sobradinho.

Na sexta (25), 148 estabelecimentos foram fiscalizados, 9 foram interditados e 11 foram multados. No sábado (26), foram 82 visitas, 25 interdições e 63 multas. No domingo (27), 110 locais foram observados, seis foram interditados e 82 levaram multa.