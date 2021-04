Covid: DF registra 54 mortes em 24h

Quanto ao total de óbitos, 6.878 eram moradores do DF e 616 de outros estados.

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.033 novos diagnósticos de covid-19 e 54 óbitos. O índice de falecimentos representa as 15 mortes que aconteceram de quinta para sexta-feira, além de casos que ainda aguardavam confirmação.

Desde o início da pandemia, 371.719 pessoas já foram infectados na capital e, nesta sexta-feira (23), 10.103 casos ainda estão ativos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 417, divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, as regiões administrativas com mais casos confirmados são Ceilândia (40.850), Plano Piloto (35.395) e Taguatinga (29.715).

Do total de casos confirmados, 7.494 (2,0%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 354.122 (95,3%) estão recuperados. Quanto ao total de óbitos, 6.878 eram moradores do DF e 616 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 326.435 (87,8%) residem no DF e 27.680 (7,4%) moram em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

A partir da primeira semana de março, a média móvel de óbitos apresenta crescimento acelerado, alcançando médias superiores às registradas anteriormente. No dia 24 de março de 2021, a capital candanga registrou a maior marca de óbitos ocorridos em um único dia desde o início da pandemia, com um total de 87 vidas perdidas.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF