Covid: DF registra 1.353 novos casos e 17 óbitos

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.353 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 343.111 pessoas já foram infectados na capital e, nesta terça-feira (30), 15.825 casos estão ativos. Além disso, capital candanga apontou 17 óbitos desde o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do DF.

A cidade de Ceilândia é a mais populosa do DF e também a que mais registrou notificações positivas da doença, com 37.072 casos confirmados. Em seguida, estão as regiões administrativas do Plano Piloto (32.845) e Taguatinga (27.547)

Ao todo, 5.912 (1,7%) pessoas faleceram devido às complicações causadas pela doença. Do total de óbitos, 5.411 eram residentes do Distrito Federal e 501 eram cidadãos de outras unidades federativas. Uma noticia boa é que 93,7% (321.374) da população que já teve Covid-19 está recuperada.

Com relação ao local de residência dos casos, 300.844 (87,7%) residem no DF e 26.009 (7,6%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF