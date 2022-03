Licitação para ciclovia ao longo da BR-020 já tem data

Serão mais de 25 km, passando Sobradinho, Planaltina, Mestre D’Armas; edital será lançado em maio

A licitação para a obra de construção da ciclovia ao longo da BR-020 acontece em maio. Com investimento previsto de R$ 15 milhões, são mais de 25 km de asfalto passando por áreas como Sobradinho, Planaltina e Mestre D’Armas.

A BR-020 ganhará uma terceira faixa e a ciclovia será construída ao lado desta. Toda a estrutura será feita de acordo com o projeto do BRT Norte, previsto para o local e que ligará a cidade de Planaltina ao Terminal da Asa Norte. Os ciclistas gostaram de saber que o projeto da ciclovia – antiga demanda deles – sairá do papel, mas fizeram algumas reivindicações.

“Eles solicitaram que ao longo da via sejam construídos bicicletários e paraciclos, assim como iluminação por todo o trajeto”, destacou Plínio Fragassi, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). As solicitações serão analisadas pelo órgão.

“O projeto da ciclovia foi apresentado à Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) e aos ciclistas. Estes últimos estão ansiosos pela obra”, disse Fragassi. A reunião em que o projeto da ciclovia foi apresentado pelo DER-DF aconteceu no dia 10 de março.

O presidente da Associação dos Ciclistas de Planaltina e Região (Asciclo), Eduardo Guimarães, que participou da reunião em que o projeto foi apresentado, disse que a obra é uma antiga reivindicação de todos os ciclistas da região. “Moro em Planaltina. Vou usar essa ciclovia para ir ao trabalho em Sobradinho, por exemplo. Hoje vou pela rodovia, mas é muito perigoso”, explicou.

Fragassi disse que a construção da ciclovia, além de ser uma reivindicação dos usuários da via, é uma determinação da Lei Distrital nº 5.623, que fala da necessidade de construção de ciclovias ao longo de rodovias.