Covid-19: Vacinação chega a 25,5 mil pessoas com 58 anos

Faixa etária começa a ser imunizada nesta terça-feira (8). GDF faz apelo para os 1,6 mil rodoviários que não compareceram aos postos

Começa nesta terça-feira (8) a imunização de pessoas com 58 anos sem comorbidade no Distrito Federal. O agendamento está aberto desde 17h desta segunda no site da Secretaria de Saúde do DF.

O Distrito Federal tem 28.991 mil pessoas nesta faixa etária sendo que 8.491 delas já receberam a vacina por fazerem parte de outro grupo prioritário. As informações são da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan)

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (7) no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o de Saúde, Osnei Okumoto, garantiram que há doses suficientes para todo o público-alvo.

Segundo os gestores, a mudança na faixa etária foi possível graças ao remanejamento de doses remanescentes de grupos prioritários contemplados anteriormente e que, por algum motivo, não buscaram a vacinação. “Toda vez que a secretaria puder antecipar a vacinação ou o agendamento, a gente vai fazer para poder estender a vacinação para toda a população”, ressaltou Osnei Okumoto.

Segundo ele, o processo tende a ser mais dinâmico a partir deste mês de junho e o GDF pretende reduzir pelo menos um ano da idade do público-alvo por semana. Das 27.491 pessoas com 59 anos do DF, 7 mil delas já foram vacinadas por fazerem parte de outro grupo prioritário e 10.375 fizeram o agendamento, ou seja 50% do público alvo. “Essas doses não vão ficar aguardando, vão entrar no fluxo para que possa ter maior dinamismo na vacinação, determinação do governador Ibaneis Rocha”, disse o secretário da Casa Civil.

Novas doses

Ainda nesta segunda-feira (7), o GDF vai receber mais 30.420 doses da vacina contra a covid-19, todas elas destinadas para a primeira aplicação. A maior parte delas, 18.069, será destinada para pessoas com comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente; 8,3 mil para profissionais de educação do ensino básico; 1.457 para as forças de segurança, salvamento e forças armadas; 320 para trabalhadores do transporte aéreo e 10% para reserva técnica.

Osnei Okumoto explicou que o agendamento, inclusive das pessoas vacinadas por idade, é importante para o controle das doses aplicadas e que, pessoas que tiverem dificuldade de lidar com a internet podem comparecer a uma unidade básica de saúde para ser auxiliado pelos funcionários.

Segurança e professores

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento devem procurar a vacinação no ponto da Praça dos Cristais, mediante lista nominal produzida pela Secretaria de Segurança Pública. Ao longo desta semana, os professores da Educação Básica continuam sendo vacinados nas UBSs da Região Central – tal qual na semana passada. A partir da próxima semana, este público deve buscar o ponto de vacinação da Praça dos Cristais.

Transporte

Já os funcionários do sistema de transporte aeroportuário devem ser vacinados na UBS nº 3 do Guará, também mediante lista nominal produzida pela Inframérica.

Gustavo Rocha ressaltou que 40% dos rodoviários indicados para receberem uma das 4 mil doses reservadas para a categoria não compareceram aos postos de vacinação neste fim de semana. “Eles vinham numa demanda muito forte para serem vacinados, inclusive com paralisações. Quem fez a lista foi o próprio sindicato dos empregados. A Secretaria de Saúde devolveu a lista para o sindicato procurar saber o que aconteceu”, disse.