Covid-19: Mais 50 leitos de UTI disponibilizados na rede pública

Já são 347 unidades de terapia intensiva nos hospitais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

A Secretaria de Saúde iniciou a ativação de mais 50 leitos de UTI Covid nos hospitais de Base (HB) e regional de Santa Maria (HRSM). A abertura dos leitos começou às 22h desta quarta-feira (10), com os primeiros dez leitos liberados no HRSM. Outros 20, na mesma unidade, foram liberados nesta tarde. Além disso, o HB mobilizou 20 leitos que estão sendo preparados para o desbloqueio – processo que será concluído até esta sexta-feira (12).

A mobilização de leitos de UTI Covid ocorre num momento em que a taxa de ocupação tem se mantido acima dos 90%, mesmo com a abertura de mais de 110 leitos nos últimos dias. O Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, tem trabalhado para ampliar a oferta de leitos com suporte de ventilação mecânica e enfermaria para atender pacientes com Covid-19.

Em paralelo a essas ativações, o GDF decretou uma série de medidas restritivas para frear a disseminação do coronavírus, visto o cenário que o DF vive de alta transmissibilidade, com taxa acima de 1,3. Essa taxa quer dizer que um grupo de 100 pessoas pode transmitir o novo coronavírus para outras 130 pessoas.

Existe a previsão de ativar, nos próximos dias, mais dez leitos no Hospital Home, contratados pela Secretaria de Saúde. Ao todo, hoje o Distrito Federal possui 673 leitos de UTI Covid, sendo 347 na rede pública e 326 na rede privada, que também aumentou a oferta nos últimos dias.

As informações são da Agência Brasília