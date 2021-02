Covid-19: DF tem 5.555 casos ativos nesta terça (23)

Do total de 291.353 mil casos, 4.775(1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 281.023 (96,5%) estão recuperados

Guilherme Gomes

[email protected]

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 582 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 291.353 pessoas já foram infectadas na capital e, nesta terça-feira (23), 5.555 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (31.975), Plano Piloto (27.336) e Taguatinga (23.444). Nas últimas 24 horas foram registrados 9 óbitos, sendo que, deste total, nenhum faleceu nas últimas 24 horas.

Do total de 291.353 mil casos, 4.775(1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 281.023 (96,5%) estão recuperados. Do total de óbitos, 426 eram moradores de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 255.395 (87,7%) residem no DF e 22.905 (7,9%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixas etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A letalidade do Distrito Federal é de 1,7% enquanto a taxa de mortalidade é de 142,5 por 100 mil habitantes.

Confira a data de ocorrência dos óbitos notificados em 23/02/2021

Data de ocorrência n

09/01/2021 1

15/02/2021 1

16/02/2021 1

18/02/2021 2

20/02/2021 3

21/02/2021 1