“Costelão” marca aniversário de Samambaia

Com presença do governador em exercício, Paco Britto, evento distribuiu almoço para a população neste sábado (30)

Ainda dentro das comemorações do 32° aniversário de Samambaia, comemorado no dia 25 deste mês, foi realizada neste sábado (30) a segunda edição do “costelão” – almoço comunitário gratuito distribuído à população, em marmitas, contendo carnes variadas, arroz e feijão tropeiro.

Cerca de 150 pessoas, direta e indiretamente, trabalharam durante o evento, e também na véspera, para montar toda a estrutura no canteiro central da Avenida Sul, na altura da QS 120/130 da cidade. O evento contou com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Administração Regional, da Caesb, do Detran e da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, mais de 500 pessoas compareceram ao local. Entre as autoridades presentes, estava o governador em exercício, Paco Britto, acompanhado da esposa Ana Paula Hoff. Também prestigiaram o evento o secretário de Governo, José Humberto, deputados, administradores regionais e lideranças comunitárias.

“Não poderia deixar de vir aqui. É uma honra muito grande participar (do evento) e ‘cortar’ o 32° costelão”, disse Paco, após inaugurar a festa cortando o primeiro pedaço de uma das costelas e elogiar os empreendedores locais pela iniciativa.

A primeira edição ocorreu, em 2019, no 30° aniversário de Samambaia. “Virou tradição na cidade. É bacana vir essas empresas locais oferecerem esse tipo de entretenimento à população. As pessoas, no ano passado, perguntaram quando teria de novo, mas devido à pandemia não realizamos em 2020”, explicou o administrador regional, Gustavo Aires, referindo-se ao apoio e à parceria firmada entre a administração e o comércio da região.

Segundo Abílio Neto, sócio-proprietário do supermercado Primor, recém-inaugurado e responsável por toda a estrutura do evento, foram assados, no local, de 2 a 3 mil quilos de carne, entre costela, frango, linguiça e carne suína. A equipe de 60 pessoas da empresa, entre cozinheiros e pessoal de apoio, também ofereceu frutas aos presentes.

Festa das Crianças em Taguatinga

O governador em exercício também esteve na manhã deste sábado (30), em Taguatinga, para prestigiar a Festa das Crianças, organizada pela líder comunitária Sheila Gonçalves, mais conhecida como Sheilinha. A festa teve apoio do GDF, por meio do Comitê Todos Contra a Covid, coordenado por Paco Britto. Também recebeu assistência da Administração Regional, da comunidade e das lideranças locais.

“É muito importante esse trabalho solidário que a Sheila faz, pois promove a confraternização com as crianças e a integração com a comunidade”, avaliou Paco. Sheila trabalha voluntariamente, há 17 anos, com eventos solidários em várias cidades do Distrito Federal. “Estou muito agradecida ao Paco Britto, à primeira-dama Mayara Noronha, ao secretário José Humberto, a todos do GDF, pelo apoio.”

Foto: Vinícius de Melo/Agência Brasília

Mais de 500 crianças aproveitaram o mês dedicado a elas nos brinquedos infláveis, emprestados especialmente para este dia, pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). A garotada também contou com pinturas de rosto, distribuição de brinquedos e de guloseimas, como algodão doce, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, entre outros. Tudo ao som de músicas infantis, escolhidas pelo DJ Ciclone. Com informações da Agência Brasília