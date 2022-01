Corte temporário de energia afetará oito regiões do DF

Serão realizados serviços de melhoria na rede elétrica em Taguatinga, Riacho Fundo II, Asa Norte, São Sebastião, Guará, Sobradinho, Brazlândia e Gama

Oito regiões do Distrito Federal passarão por desligamento programado de energia neste domingo (30). A interrupção será feita durante a execução de trabalhos que visam melhorar a distribuição e é necessária para evitar acidentes e transtornos à população.

Em quatro cidades, a interrupção será para recondutoramento de rede. Taguatinga é uma delas, com desligamento das 9h às 16h30, afetando as Quadras B1 e C11. No mesmo horário, ficam sem energia as QN 5A,7C, 7D, 7E e 7F, do Riacho Fundo II; as SCLRN e SCRN 716 da Asa Norte; as chácaras 42, 44 e 46 do Morro da Cruz e o Setor Habitacional Crixá (Rua 1, blocos A, C, E, G, H, I e O), todos em São Sebastião.

Na Asa Norte ainda vai faltar energia das 9h às 12h, para substituição de jumper, afetando as SCLRN 716 e SCRN 714/715. O mesmo serviço será feito no Guará, das 9h às 12h30, afetando os blocos E, G e I da QE 2, os conjuntos D, F, I ao M e os blocos E, G, H e O da QI 2.

Ainda no Guará será feita substituição de isolador, deixando os conjuntos F e H ao L da QE 54 sem energia, das 13h às 16h. E a substituição de disjuntores também provoca interrupção do fornecimento na Quadra Central de Sobradinho, blocos 3 ao 7. Também em Sobradinho, falta energia no Condomínio Recanto Real e na Caesb, das 9h às 12h.

Podas de árvores provocam desligamentos em Sobradinho, na chácara 10 do Núcleo Rural Sobradinho, das 9h às 13h, e nas chácaras 4 a 6, das 13h às 17h; e no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 2, chácaras 224 e 225, em Brazlândia.

No Gama, também haverá corte temporário, para compactação de rede, das 9h às 16h30, afetando as quadras 23 e 33, as entrequadras 23/26, 23/27, 30/33 e a área especial 20/23 do Setor Oeste.

Por fim, São Sebastião terá mais dois motivos para interromper o fornecimento de energia. Das 9h30 às 16h30 haverá substituição de rede, afetando as chácaras 103, 145, Barbosa, Boa Esperança, Gomes, Janaína, Raimundo e Santo Antônio, todas no Morro da Cruz. E a implantação de poste interrompe o fornecimento nas chácaras 4, 10, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 29 e 31 da mesma região.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica. Em caso de falta de energia em outras regiões, sem aviso prévio, basta ligar para o telefone 116 e relatar o ocorrido.

Com informações da Agência Brasília