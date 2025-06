Corrida do Servidor é oficializada como evento anual em celebração ao funcionalismo público

A partir de agora, o Distrito Federal contará oficialmente com mais uma celebração em homenagem ao funcionalismo público: a Corrida do Servidor do Distrito Federal, instituída pela lei nº 7.682, de 3 de junho de 2025, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A prova será realizada anualmente no último domingo do mês de outubro, em alusão ao Dia do Servidor Público (28/10). O evento esportivo passa a integrar o calendário oficial de eventos do DF e tem como objetivos principais a promoção da saúde e do bem-estar, além de incentivar a prática esportiva, hábitos saudáveis e a valorização dos profissionais que atuam no serviço público distrital.



A proposta é assinada por seis deputados distritais: Martins Machado, Ricardo Vale, Wellington Luiz, Rogério Morro da Cruz, Pepa e João Cardoso. O texto aprovado agora segue para sanção ou veto do governo do Distrito Federal.A organização da corrida ficará a cargo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), que poderá firmar parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e organizações da sociedade civil para garantir a realização do evento. Serão três modalidades: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km.

“A Corrida do Servidor é mais do que uma competição esportiva — é um momento de valorização, integração e reconhecimento do trabalho dos nossos servidores”, resume o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Unir saúde, bem-estar e espírito público em um mesmo evento reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação social e de fortalecimento dos vínculos entre o Governo do Distrito Federal e a população.”

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer