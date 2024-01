Corrida de Reis Mirim terá a participação de 3 mil crianças

Largada será no sábado, às 8h, no Parque Ana Lídia; percursos variam de 50 m a 300 m, de acordo com a faixa etária

Três mil crianças estão inscritas para uma das disputas mais lúdicas e festivas do DF, a Corrida de Reis Mirim. Voltado ao público de 4 a 13 anos, o evento ocorre no próximo sábado (20), no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. A largada será às 8h.

Os percursos variam de 50 m a 300 m, de acordo com a faixa etária das crianças. Haverá duas pistas: na 1, correm crianças de 4 a 8 anos e pessoas com deficiência (PcDs); 2, crianças de 9 a 13 anos. A largada se dará por baterias intercaladas entre as categorias geral e PcD.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, comemora: “Esse é um evento totalmente festivo. Estamos satisfeitos com a edição deste ano, já que conseguimos elevar a quantidade de vagas em relação às edições anteriores. Será um dia de muita diversão para as crianças e seus familiares”.

A retirada dos kits será feita na quinta (18) e na sexta-feira (19), das 10h às 19h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Não haverá entrega de kits fora do horário previsto. O conjunto será composto por ecobag, camisa oficial do evento, número de peito e viseira.

Kits e premiação

O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante apresentação de confirmação de inscrição e documento original de identificação da criança, bem como documentos originais que confirmem a condição de pai, mãe ou responsável do menor. Haverá 15 guichês para o atendimento ao público geral, enquanto pais ou responsáveis de crianças inscritas na categoria PcD deverão procurar o guichê de atendimento prioritário.

Durante a retirada, os inscritos poderão doar, de forma voluntária, 2 kg de alimento não perecível. A arrecadação será feita pela Defesa Civil do Distrito Federal em parceria com a Chefia Executiva de Políticas Sociais, por meio da ação Solidariedade Salva.

Patrocinada pelo BRB, a premiação da Corrida de Reis Mirim totaliza R$ 67 mil, valor a ser convertido em compras de bicicletas entregues às crianças vencedoras oficiais de cada bateria. Todas as crianças inscritas receberão medalhas de participação.

Organização

No dia da corrida, os pais e responsáveis das crianças inscritas poderão utilizar os estacionamentos 11 e 13 do Parque da Cidade como apoio para os seus veículos. O Estacionamento 12 estará fechado a partir das 22h desta quarta (17), para a montagem do evento.

A organização disponibilizará um posto médico no local. Em casos de atendimento excepcional, a Secretaria de Saúde (SES-DF) indica os hospitais de Base (HBDF), da Asa Norte (Hran) e Materno Infantil de Brasília (Hmib), além das unidades de pronto atendimento (UPAs) do Núcleo Bandeirante e do Paranoá.

Também apoiam o evento a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a Caesb, o Samu, a Administração do Parque da Cidade, a Administração do Plano Piloto, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a Novacap, o SLU, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o Detran-DF, a Defesa Civil e a Chefia Executiva de Políticas Sociais.

*Com informações da SEL-DF