Corrida da União Europeia abre inscrições para a sua 17ª edição

A Corrida da União Europeia é uma das principais atrações esportivas do calendário do Distrito Federal. O evento faz parte da programação da 19ª Semana da Europa, que é organizada pela EUNIC Brasília (Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia) e pela Delegação da União Europeia no Brasil.

Em 2023, a corrida acontecerá no dia 14 de maio, fechando as comemorações da 19ª Semana da Europa que este ano é dedicada à Água. A arena da Corrida será montada no Eixão Sul e a largada está marcada para as 7h, com expectativa de participação de 2.000 atletas. Os participantes podem escolher trajetos de 5km e 10km. O percurso de 5km é aberto a corredores a partir de 16 anos. Os demais, a qualquer pessoa acima de 18 anos e em condições físicas adequadas para a prática esportiva.

Os primeiros três colocados de cada modalidade, incluindo a categoria para PCD, serão premiados com troféus.

Todos os inscritos vão receber uma camiseta do evento, e os que completarem o percurso terão direito a uma medalha e participarão do sorteio de duas passagens aéreas para qualquer país membro da União Europeia.

O tempo de cada um será cronometrado por meio de chip eletrônico, com resultado publicado logo após o evento, e o certificado de participação pode ser impresso no site da corrida.

As inscrições podem ser feitas no site Central da Corrida. Os kits estarão disponíveis para retirada no Festival Cultural Europeu (CCBB Brasília), no dia 13 de maio, das 12h às 18h.

Entrega de kit

DATA: 13/5/2023

HORÁRIO: das 12h às 18h

LOCAL: Festival Cultural Europeu – CCBB Brasília

Para a retirada do kit, a apresentação de documento de identificação é obrigatória. Caso haja divergência nos dados, o atleta deverá procurar a organização para a correção até uma hora antes da largada. Não haverá entrega de kits no dia do evento.