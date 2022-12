Corrida da República abre inscrições para sua 20ª edição

Uma das competições de rua mais tradicionais do Distrito Federal será disputada no dia 29 de janeiro de 2023; veja como se inscrever

Dando início ao calendário de corrida de rua do Distrito Federal em 2023, a Corrida da República está com inscrições abertas e, desta vez, com uma novidade: tradicionalmente marcada por sua realização na primavera, em especial no dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, a 20ª edição do evento esportivo será realizada no dia 29 de janeiro, no verão. Ao todo, são 1.000 vagas disponíveis para os corredores. A ação é uma realização da Dominium Produções, com o patrocínio do Banco BRB e apoio da Record TV Brasília, Fecomércio DF, Neoenergia Brasília e Gatorade.

A competição terá duração máxima de 3h com percursos divididos em 5km, 10km e 15km, atraindo desde iniciantes a competidores profissionais. A largada está marcada para acontecer às 7h e as inscrições podem ser feitas no site Central da Corrida (https://www.centraldacorrida.com.br), pelo valor de R$ 119 + taxa administrativa da plataforma. Para os idosos acima de 60 anos, o valor é de R$ 59,50 + taxa (necessário consultar o regulamento). Clientes BRB terão 20% de desconto em compras realizadas pelo cartão, sendo necessário levá-lo no momento da retirada do kit.

Kits e premiações

Nesta edição, será disponibilizado um kit para os participantes contendo número de peito, chip, bolsa, camiseta exclusiva e medalha. Os dias e horários para retirada serão divulgados nas redes sociais do evento e no site https://www.centraldacorrida.com.br/corridadarepublica.

Os atletas da classificação geral feminino e masculino do 1º ao 5º lugar receberão troféus. Enquanto os competidores do 1º ao 3º lugar, apenas do percurso de 15km, serão contemplados com os troféus. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do regulamento, ganharão medalhas de “finisher”.

Idade mínima

A idade mínima para participação da 20ª Corrida da República é de 16 anos. Confira a faixa etária para participação em cada percurso:

Percurso até 5 km: a partir dos 16 anos;

Percurso de 10 km: a partir dos 16 anos;

Percurso de 15 km: a partir dos 18 anos.

Histórico

A Corrida da República foi criada em 1999 com o objetivo de apoiar a corrida de rua e caminhada em Brasília, o que na época ainda era algo que começava a acontecer no Brasil e no Distrito Federal. Naquele ano, em sua 1ª edição, a prova contou com cerca de 400 participantes e, desde então, a competição vem crescendo e ganhando notoriedade entre atletas e da mídia especializada, tornando-se uma das provas mais conceituadas do estado.

Acompanhe o instagram da Corrida da República (@acorridadarepublica) para se manter informado sobre o evento e utilize a hashtag #I❤️Running em publicações que mencionam a competição.

Serviço

20ª Corrida da República

Data: 29 de janeiro de 2023 (domingo).

Horário: a partir das 7h.

Duração da prova: 3h.

Distâncias: 5km | 10km | 15km.

Local de largada e chegada: Estacionamento 09 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Srps – Asa Sul, Brasília – DF.

Inscrições: site “Central da Corrida” (https://www.centraldacorrida.com.br/corridadarepublica)

Ingressos: R$ 119 + taxa administrativa da plataforma. Para os idosos acima de 60 anos, o valor é de R$ 59,50 (necessário consultar o regulamento).

Clientes BRB terão 20% de desconto em compras realizadas pelo cartão, sendo necessário levá-lo no momento da retirada do kit.

Premiações: troféus para o 1º ao 5º na classificação geral feminino e masculino em cada distância.

Competidores do 1º ao 3º lugar, apenas do percurso de 15km, serão contemplados com os troféus.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do regulamento, receberão medalhas de “finisher”.

Para mais informações consulte o regulamento. https://www.centraldacorrida.com.br/corridadarepublica