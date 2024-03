O BRB lança, nesta sexta (15), mais uma edição do programa de renegociação de dívidas. A campanha do BRB +Fácil segue até o dia 31 e oferece oportunidades especiais para a quitação de valores em atraso, com pagamento à vista ou parcelamento.

O destaque é o desconto de 100% da mora e da multa para pagamento à vista das operações com atraso superior a 60 dias. No caso de pagamento parcelado, o cliente pode dividir o valor em até 240 vezes.

“Imprevistos sempre podem acontecer, e o BRB + Fácil é uma oportunidade que o banco oferece para os clientes liquidarem suas dívidas em atraso e positivarem seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito, além da possibilidade de reaverem sua margem de empréstimo para obter crédito novamente”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Acordos

Neste ano, o BRB +Fácil disponibiliza plataforma online para simulações e realização de acordos, para proporcionar uma experiência omnichannel (estratégia de conteúdo entre canais) aos clientes.

Para acessar o Portal de Renegociação do BRB, é preciso abrir uma conta, preenchendo os campos de nome, sobrenome, endereço de e-mail, nome de usuário, celular e CPF. Na sequência, o cliente deve criar e confirmar sua senha.

Para garantir mais segurança ao correntista, as informações preenchidas serão validadas de acordo com os dados do seu cadastro no banco. Além disso, é preciso validar as informações de e-mail e telefone celular por meio de confirmação com o e-mail e SMS recebidos.

Como negociar

Ao fazer seu login no Portal de Renegociação, o cliente poderá selecionar as dívidas que deseja renegociar e as condições de parcelamento. Ao confirmar o interesse no pagamento, o sistema vai gerar o boleto de renegociação.

Válido tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, o BRB + Fácil prevê renegociação para operações em atraso superior a 60 dias em crédito comercial e sem garantias reais.

Os correntistas selecionados pelo BRB por estarem enquadrados na campanha podem acessar o portal, onde também encontrarão mais detalhes. O banco também enviará informações via SMS e push no mobile.

*Com informações do BRB