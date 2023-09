Córrego Vicente Pires recebe bacias de contenção contra alagamentos

A solução encontrada para resolver em definitivo o problema foi a instalação de bacias de contenção na região

Quem mora às margens do Córrego Vicente Pires aprendeu a temer a chuva. Durante anos, qualquer tempestade fazia as águas do riacho subirem de forma descontrolada. Isso porque o antigo sistema de drenagem do Setor Bernardo Sayão, no Guará, desaguava diretamente ali, aumentando o volume de uma só vez e provocando a erosão das bordas.

A solução encontrada para resolver em definitivo o problema foi a instalação de bacias de contenção na região. Os dispositivos vão reter as águas pluviais, liberando o volume aos poucos no córrego. O Governo do Distrito Federal (GDF) está construindo dois desses reservatórios na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, um de cada lado da pista. As obras, no valor de R$ 5,62 milhões, começaram em abril do ano passado.

“Uma das bacias já está pronta, faltando apenas executar o plantio de grama na área externa e a ligação com a rede de drenagem existente”, informa o fiscal da Secretaria de Obras do Distrito Federal, Bruno Sampaio. “A lagoa, com 5 mil m² de área e volume total de 9.142 m³, vai receber as águas pluviais escoadas das quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará”, detalha.

O segundo reservatório já está escavado. Menor, ele terá 2,3 mil m² de área, com capacidade para receber aproximadamente 7 milhões de litros de água. “Estamos finalizando o muro de gabião que reveste toda a lateral da bacia”, conta Sampaio. “Essa estrutura de contenção é feita por pedras empilhadas, presas por gaiolas de arame galvanizado. Uma solução com boa resistência, permeabilidade e baixo impacto ambiental”.

De acordo com o fiscal, o fundo do reservatório também está sendo construído. “Colocamos uma camada de 50 cm de rachão, pedra usada para auxiliar na drenagem, sobreposta por uma camada de 50 cm de aterro”, explica. “Ao redor da bacia, ainda teremos o reforço de um talude revestido de grama”.

Impacto ambiental

​Mais do que impedir que o sistema de drenagem do Setor Bernardo Sayão desague diretamente no Córrego Vicente Pires, provocando o solapamento do riacho, as bacias ainda têm outra importante função ambiental. Elas evitam que o lixo descartado irregularmente nas ruas, e levado pelas águas da chuva, vá parar dentro do riacho.

Boa parte desses resíduos ficará retida no fundo dos reservatórios, que serão limpos periodicamente. As tubulações de saída, por onde a água passa antes de desaguar no córrego, ainda serão equipadas com grade para evitar a passagem de detritos.

Para aqueles que moram às margens do riacho, a construção das duas bacias é sinônimo de tranquilidade e cuidado com a natureza. É o que garante a dona-de-casa Ana Maria Mendes, de 70 anos. “O pessoal não tem consciência, joga de tudo na rua… Era uma tristeza ver todo esse lixo indo parar no córrego”, afirma. “Fora que quando dava um temporal, alagava bastante. Agora, com as bacias, a chuva pode chegar que estaremos protegidos”.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília