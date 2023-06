Corregedoria da Justiça do DF entrega Selo de Qualidade para 51 unidades judiciais criminais

Durante a abertura, o Corregedor J.J Costa Carvalho pontou que correição não significa repressão, muito menos castigo

Realizada nesta sexta-feira (23), a cerimônia de entrega do Selo de Qualidade da Corregedoria contou com a presença de J.J Costa Carvalho, Corregedor da Justiça do DF. “A ideia de correição, pode, inadvertidamente, em um primeiro momento, soar como repressão, castigo, punição. Longe disso!”, afirmou.

O evento foi realizado no auditório Sepúlveda Pertence, na sede do TJDFT, na presença de dezenas de servidores e estagiários das unidades agraciadas. Das 91 serventias de competência criminal correicionadas, 51 alcançaram o Selo de Qualidade da Corregedoria.

Durante a abertura, o Corregedor J.J Costa Carvalho pontou que correição não significa repressão, muito menos castigo. Segundo ele, a metodologia utilizada busca “verificar a regularidade das rotinas e padronizar os procedimentos cartorários, bem como proporcionar uma maior integração entre a Corregedoria e as unidades judiciárias, por meio da análise dos autos dos processos e do auxílio ao saneamento das eventuais inconsistências identificadas”.

O Desembargador ressaltou que a metodologia vem sendo aperfeiçoada desde 2012, quando foi instituído o Selo de Qualidade da Corregedoria do Distrito Federal e dos Territórios, “com o fito de reconhecer e estimular o profundo empenho e zelo dos magistrados, servidores e estagiários dos ofícios judiciais que atenderam aos critérios técnicos de qualidade avaliados ao longo da correição ordinária, consagrando o cânone constitucional da eficiência dos atos administrativos”.

Em seguida, o 1º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Angelo Passareli, no ato representando o Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, enalteceu o significado da homenagem e a importância de magistrados e servidores na prestação jurisdicional do TJDFT.

“O fato dos senhores estarem sendo homenageados tem um grande significado, positivo, forte, marcante. Significa que estão integrados a esta instituição e integrados entre si. Isso é muito válido, benéfico. E a melhoria da prestação jurisdicional do Distrito Federal é um fato notório. O Brasil todo sabe. E essa melhoria tem que ser atribuída aos senhores, que são pessoas de relevantíssima importância, porque como magistrado desse Tribunal, sei das dificuldades que servidores, colaboradores e magistrados passam”, elogiou o 1º Vice-Presidente do TJDFT.

Após o desfazimento da mesa de honra, passou-se a entrega dos Selos da Corregedoria aos representantes das 51 unidades judiciais criminais agraciadas. Destaque-se que o 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, cuja titular é a Juíza de Direito Renata Alves de Barcelos Crispim da Silva, recebeu o Selo de Ouro com a maior pontuação geral.

Entregues os Selos, o Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, realizou um discurso em nome de todos os homenageados, em que falou sobre a importância da sabedoria para a ação mais equilibrada e feliz por parte de Juízes e servidores frente aos inúmeros desafios impostos pela sociedade.

“Gostaria de homenagear a todos, não só servidores, servidoras, Juízas e Juízes, Desembargadores e Desembargadoras, direção do Tribunal, mas também lembrando que sem os advogados, sem os jurisdicionados, sem os defensores não teria sentido todo esse nosso serviço, que é um serviço público. Desejo a todos felicidades nos seus trabalhos e que consigam construir uma sociedade desenvolvida, que se faz com seres humanos desenvolvidos, inteligentes e sábios, capazes de conduzir e enfrentar as dificuldades que são postas”, refletiu o magistrado.

A mesa de autoridades da cerimônia foi composta, além do Corregedor da Justiça do DF e do 1º Vice-Presidente do TJDFT, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Procurador de Justiça Nelson Faraco, no ato representando o Procurador-Geral Georges Seigneur; a Juíza Auxiliar da Corregedoria e Coordenadora de Correição Judicial Clarissa Masili; o Juiz Auxiliar da Corregedoria Fernando Mello; a Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal Juliana Leandra, no ato representando o Defensor Público-Geral do DF, Celestino Chupel; a Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional DF (OAB/DF), Lenda Tariana, no ato representando o Presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Júnior; a Secretária-Geral da Corregedoria Érika Maroja; e o Coordenador de Inspeção e Correição Judicial do TJDFT Daniel Barbosa Pereira.