Corpus Christi reúne cerca de 50 mil fiéis na Esplanada dos Ministérios

A tradicional festa de Corpus Christi da Arquidiocese de Brasília reuniu cerca de 50 mil fiéis na Esplanada dos Ministérios, nesta quinta-feira (30). O evento contou com apoio de órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), incluindo interdição de vias para organização do trânsito e instalação de pontos de hidratação.

A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo começou às 6h, com a confecção de tapetes com imagens que relembram o sacramento da Eucaristia, até o grande ato: a Santa Missa, às 17h, celebrada pelo cardeal-arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa. Por fim, às 19h, o público seguiu a procissão do Santíssimo Sacramento, em que o arcebispo proferiu bênçãos aos enfermos, aos governantes e às famílias.

O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, destacou a importância do evento para a comunidade católica do DF. “É um evento histórico na nossa cidade que transcende, inclusive, a própria fé, porque muita gente vem curiosa para conhecer esse o momento bonito que é a celebração”, observou. “Temos um esquema de policiais, bloqueio do trânsito, muita organização. É uma festa tranquila, porque quem está aqui está carregando o Espírito de Deus no coração. As pessoas vêm para renovar a fé”, disse.

A cerimônia ocorre na Esplanada dos Ministérios desde 1978 e faz parte da história brasiliense. A enfermeira Juliana Nonato, 31, e a dona de casa Alessandra Nonato, 22, frequentam o Corpus Christi desde crianças. As irmãs desejam passar a tradição aos filhos. “Nós os trazemos desde que são pequenos para que aprendam a valorizar nossa religião”, conta Juliana, que é mãe da Helena, 5, e do Joaquim, 1. “Minha mãe trazia a gente e nós ficávamos brincando enquanto a missa acontecia, mas sempre de olho, louvando a Deus. É isso que queremos transmitir a eles”, completa Alessandra, mãe do Bernardo, 5, e do Arthur, 1.

A aposentada Lúcia Silveira, 74, acompanhou Juliana e Alessandra na celebração deste ano. Católica, Lúcia mora em Itaituba (MG), e aproveitou a visita à casa da filha, que reside em Samambaia, para conhecer a festa brasiliense. “Eu adorei! É tão bonito, tudo tão organizado, tem muitos policiais e não vi nenhum problema no trânsito. Nunca tinha visto um evento grande assim, cheio de gente unida com Deus. Vou tentar voltar outros anos”, compartilhou.

Esta também foi a primeira vez do confeiteiro Everson Ribeiro, 40, no evento. Ele levou a esposa, a recepcionista Débora Amorim, 42, e os filhos Isabella, 12, e Arthur, 7, para aproveitarem o momento. “É tão grandioso quanto o que vemos na televisão, muito bonito”, disse Everson. Por sua vez, Débora já conhecia a festa, mas fazia alguns anos que não participava: “Vim a última vez há uns oito anos e estou muito feliz em voltar e ver que a festa continua linda. Quero plantar essa semente nos meus filhos, para que a gente volte mais vezes”, comentou.

Apoio

O coordenador-geral do evento, Gabriel Oliveira Soares, destacou o esforço coletivo para a realização da festa. Segundo ele, cerca de 500 pessoas atuaram na parte pastoral, que diz respeito à liturgia. “A colaboração para a realização da festa é de extrema importância. Gostaria de agradecer a todos que vieram e nos ajudaram a fazer acontecer em mais um ano”, salientou.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) instalou pontos de distribuição de água ao longo do canteiro central da Esplanada dos Ministérios. Foram disponibilizados 2.600 litros de água e distribuídos 1.200 copos para as equipes que trabalharam no evento.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fizeram interdições em vias da Esplanada dos Ministérios a partir das 23h59 de quarta-feira (29). Houve bloqueio de pistas próximas ao Museu da República, à Catedral, aos blocos A e B da Esplanada e ao Palácio Presidencial para garantir a segurança dos pedestres.

O evento também contou com apoio da Unidade de Assuntos Religiosos do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros Militar do DF e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF.

Com informações da Agência Brasília