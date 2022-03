Corpo de mulher é encontrado em rodovia

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi encontrada, já sem vida, após denúncia anônima

O corpo de uma mulher foi encontrado nas margens de DF 001, sentido Sobradinho, na madrugada desta terça-feira (1°).

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi encontrada, já sem vida, após denúncia de ciclistas que andavam na rodovia.

A mulher, que aparenta ter cerca de 45 anos, foi encontrada com um fio de carregador de celular enrolado no pescoço e outros ferimentos no abdome e face. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Próximo ao local, um carro abandonado foi encontrado. A PCDF trabalha com a possibilidade de feminicídio.

