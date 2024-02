Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Ceilândia

O jovem estava desaparecido desde o último domingo (18)

Nesta terça-feira (20), o corpo de Mateus Silva Cruz, jovem de 23 anos, que estava desaparecido, foi encontrado, em Ceilândia. Mateus estava desaparecido desde o último domingo (18), quando saiu de casa com o intuito de encontrar uma amiga na QNO 19 para participar de uma festa.

Segundo relatos da família, por volta das 23h40, Mateus partiu em seu veículo, um Fiat Uno, em direção ao local do encontro. O jovem estacionou seu carro e, ao sair do veículo, foi brutalmente agredido por seis homens, resultando em sua perda de consciência.

Os agressores, após desferirem os ataques, roubaram o veículo de Mateus e o deixaram no local. No entanto, retornaram em seguida e, colocaram o jovem desacordado dentro do carro, partindo em seguida, sem deixar rastros.