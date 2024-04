Corpo de homem com perfurações no peito é encontrado no Recanto das Emas

Na manhã da última segunda-feira (15), um corpo masculino foi encontrado na área da quadra 802 do Recanto das Emas. Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida. O corpo apresentava duas perfurações na região do peito.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o corpo foi descoberto por um homem que realizava serviços de roçagem no terreno.

O delegado Fernando Fernandes, responsável pela investigação, confirmou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A PCDF está tratando o caso como homicídio e as investigações estão em andamento para identificar a vítima.