Coral natalino de garis desperta talentos e resgata autoestima

30 garis vão se apresentar, amanhã (7), às 18h, na Praça do Relógio, durante o lançamento da Campanha Natal Solidário

Varredora da Sustentare Saneamento há sete anos, Meire Maria Vieira está ansiosa para se apresentar pela segunda vez no Coral dos Garis, promovido pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU-DF), em parceria com a Sustentare Saneamento e outras empresas do segmento. Sob regência do professor de música Lucas Alves Araújo, 30 garis entoarão músicas natalinas durante o lançamento da Campanha Natal Solidário, nesta quinta-feira (7), às 18h, na Praça do Relógio, em Taguatinga.

“A gente vê o brilho nos olhos das pessoas quando nos apresentamos, é uma sensação maravilhosa, fico arrepiada, me sinto muito feliz e valorizada. Mas o mais gratificante pra mim é, sem dúvida, ver a alegria contagiante das crianças”, disse a varredora.

Desde segunda-feira, Meire tem participado dos ensaios no auditório do SLU. Acostumada a cantar em casa e na igreja, ela diz que ama ir para o coral. “O ensaio está excelente, muito organizado e tenho aprendido muito. Eu me sinto muito bem participando desta ação porque também temos uma ótima interação com os colegas”.

João Paulo Soares, varredor da Sustentare há quase três anos, concorda com a colega. Segundo ele, o coral possibilita fazer novas amizades e gera o espírito de união. “Também é uma forma de honrar a empresa que eu trabalho, que tanto tem feito por mim”, ressaltou.

Tranquilo e seguro, João diz estar preparado para dar o melhor de si e fazer ainda mais bonito que no coral do ano passado, o qual também participou. “Tenho me dedicado muito e creio que a nossa performance este ano será surpreendente”.

O professor de música Lucas Alves Araújo, responsável por ensaiar o coral, conta que ficou impressionado ao encontrar pessoas tão talentosas no grupo. “Está sendo uma experiência muito gratificante. Encontrei gente muito talentosa, fiquei surpreso. Eles estão pegando muito rápido tudo o que eu ensino”, revelou Lucas, que também é cantor, compositor, diretor e produtor cultural, violonista e aluno da Escola de Música de Brasília.

Atendendo a um convite da Sustentare, o profissional decidiu participar da ação como voluntário. “Meu objetivo é deixar plantada uma semente para que eles continuem se apresentando nos próximos anos, mostrando para a população que eles não são invisíveis e que devem ser valorizados. Eu também moro na periferia da cidade, sei das dificuldades, e quis mostrar um pouco da bagagem cultural da música, fazer o bem, passar esperança neste momento de Natal”, finalizou Lucas.

Para Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento, este tipo de ação é muito importante para resgatar a autoestima da categoria, que muitas vezes sofre discriminação por parte da população por trabalhar com o lixo. “O coral do ano passado foi muito elogiado em todas as apresentações e temos certeza que neste ano não será diferente. Os garis se sentem integrados e valorizados e a população passa a vê-los com mais carinho, respeito e admiração”.

Campanha Natal Solidário

Promovida pelo SLU, a Sustentare Saneamento e parceiros, a Campanha Natal Solidário visa arrecadar brinquedos (novos ou em bom estado) para serem doados para instituições sociais em comunidades carentes do Distrito Federal.

Para ajudar a divulgar a ação, os caminhões da coleta foram plotados com arte da campanha e iluminados com temática natalina.

As doações podem ser feitas diretamente para os coletores dos caminhões compactadores ou em pontos específicos disponíveis no site: www.slu.df.gov.br/natalsolidario.

Os interessados também podem doar no Museu da Limpeza Urbana, localizado no Venâncio Shopping, ou entrar em contato com a equipe de mobilização do SLU pelo telefone (61) 99373-9024 ou com a equipe do Setor de Responsabilidade Social da Sustentare (61) 99124-1988.

“Organizamos esse coral e os caminhões de coleta iluminados como forma de valorizar os nossos profissionais da limpeza urbana, que cuidam com tanto carinho das nossas cidades, e também de sensibilizar as pessoas para um gesto de solidariedade neste Natal”, declarou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

SERVIÇO

O que: lançamento da Campanha Natal Solidário com apresentação do Coral dos Garis e carreata de caminhões compactadores enfeitados com temática natalina

Quando: quinta-feira (7), às 18h

Onde: Praça do Relógio, Taguatinga Centro

Porque: a campanha promovida pelo SLU, Sustentare Saneamento e parceiros, visa arrecadar brinquedos para crianças carentes e valorizar os profissionais de limpeza urbana