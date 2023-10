Contratada empresa para fornecer refeições em novo Restaurante Comunitário

A 16ª unidade do DF oferecerá café da manhã, almoço e jantar todos os dias da semana. Investimento é de R$ 7,6 milhões para os 12 meses de contrato, podendo ser prorrogado por até 60 meses

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) firmou a contratação da Triunfo Refeições. A empresa será a responsável pelo fornecimento do café da manhã, almoço e jantar no Restaurante Comunitário de Arniqueira. Quando a unidade for inaugurada, serão 16 unidades espalhadas por várias regiões do Distrito Federal. O investimento é de R$ 7.696.800 para os 12 meses de contrato, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos até 60 meses.

“Estamos contando as horas para essa inauguração, pois entendemos que trata-se de um espaço que vai atender uma região que precisa muito desse equipamento público”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Com investimento de R$ 4,9 milhões, o Governo do Distrito Federal (GDF) executou as obras do novo restaurante para que a população passe a contar, em breve, com as três principais refeições do dia ao custo total de R$ 2. Cerca de 25 funcionários trabalham de segunda a sexta-feira na unidade, que tem área de 6,5 mil m². O espaço terá capacidade para atender até mil pessoas.

O café da manhã será servido das 7h às 8h30 por R$ 0,50; o almoço, das 11h às 14h, por R$ 1; e o jantar, das 17h às 19h, por R$ 0,50. Todas as refeições serão oferecidas todos os dias, incluindo fim de semana e feriado.

As instalações elétrica e hidráulica foram concluídas. O encanamento para gás também já está no ponto para receber os fogões. Nas áreas administrativas, os quatro ares-condicionados já foram instalados e os banheiros e vestiários estão prontos para uso. O local também conta com circuito de câmera de segurança, com 16 aparelhos que fazem o monitoramento 24 horas por dia nas áreas interna e externa do Restaurante Comunitário.

O Restaurante Comunitário de Arniqueira fica nas proximidades do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (Saif), que atende pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, tanto em situação de rua quanto em desabrigo. Quando inaugurado, o restaurante vai oferecer café da manhã, almoço e jantar todos os dias da semana, assim como ocorre nas unidades do Sol Nascente (Trecho 2), Recanto das Emas e Planaltina.

As equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) deram o toque final nas estruturas do espaço para receber a mobília, avaliada em R$ 140 mil, adquirida pela Sedes, sendo que parte dos itens já existia no almoxarifado da pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília