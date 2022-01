Contratações de Natal superam a expectativa no comércio em 2021

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio registrou aumento de 20% entre a inteção e as contratações que de fato ocorreram

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio mostrou que 22,02% dos lojistas entrevistados reforçaram suas equipes durante o período de vendas de fim de ano, acima da expectativa para 2021, já que o levantamento anterior indicava 18,36%.

Com isso, houve uma diferença positiva de 20,9% entre a expectativa e a realidade das contratações. Em números gerais, o comércio absorveu cerca de 360 trabalhadores a mais do que o esperado, passando de 1,8 mil para 2,1 mil.

A média de contratações temporárias também ficou acima da expectativa. Passou de 2,26 para 2,68 – aumento de 18,6%. O setor de eletrônicos foi o seguimento que mais superou as expectativas. Realizou 11,5 contratações em média, sendo que o esperado era de 5. Fato também observado no segmento de Vestuário e Acessórios, que registrou 3,5 ante a expectativa de 1,6 contratações.

O presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire, explica que a recente pesquisa comprova o movimento de retomada econômica provocado pelas vendas de fim de ano. “Já era esperado, pois tínhamos o processo de vacinação bastante avançado e o comércio funcionando integralmente. A outra boa notícia é que está mantida o alto índice de intenção de efetivação desses trabalhadores temporários”, explica Freire. Segundo o levantamento atual, houve leve alta no percentual, passando de 76,60% para 77,48%.

Assim como previsto na expectativa, a maior parte das contratações ocorreu na 1ª quinzena de dezembro, com 54,05%, sendo seguida pela 1ª quinzena de novembro (22,52%) e 2ª quinzena de novembro (18,92%).

Os 77,98% dos lojistas que não contrataram mão de obra temporária para o Natal informaram diferentes motivos. O maior deles foi que quadro funcional era suficiente, tanto na expectativa (40,91%), quanto no realizado (43,77%). O baixo movimento em seus estabelecimentos foi a segunda razão mais citada (18,7%).

Metodologia

Os dados da pesquisa do Instituto Fecomércio-DF foram coletados entre os dias 26 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022. A abordagem aos lojistas foi estrategicamente direcionada aos diretores e gerentes das empresas, dando-se de forma telefônica, compreendendo uma amostra de 505 empresas de diferentes segmentos, concentradas em várias regiões do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total, 36,11% dos estabelecimentos estão localizados no Plano Piloto, sendo o restante (63.89%) nas demais Regiões Administrativas do DF. As lojas de shopping compreendem 15,08% da amostra, sendo o restante (84,92%) comércio de rua. Com relação ao porte das empresas, 44,84% são de pequeno porte e 27,58% de microempresas.