Contratação para gestão de hospitais de campanha são prorrogadas por 48h

Edital foi publicado em edição extra do DODF desta terça (13); programação da contratação é mantida

A Secretaria de Saúde publicou em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta terça-feira (13/4), retificação do detalhamento do objeto descrito no projeto básico para contratação das empresas que vão fazer a gestão dos três hospitais de campanha, localizados no Gama, Ceilândia e Autódromo de Brasília.

As empresas terão o prazo de 48 horas para apresentação de novas propostas, além do prazo anterior de oito dias previstos no edital que está sendo retificado. A Secretaria de Saúde considera que essa retificação – feita para evitar futuros questionamentos sobre detalhes do projeto básico – não altera a programação prevista de assinatura de contrato nos próximos dias. Após essa assinatura, a empresa terá até 15 dias para iniciar o funcionamento e o atendimento nos hospitais de campanha.

As informações são da Agência Brasília