Contagem regressiva: População se prepara para curtir atrações locais e nacionais nos 65 anos de Brasília

A chegada da comemoração dos 65 anos de Brasília está cada vez mais próxima. A Esplanada dos Ministérios será preenchida por milhares de pessoas, celebrando a data. A programação, que tem o tema “O melhor tempo é agora”, foi pensada para oferecer opções para todos os gostos e idades. Haverá shows de artistas nacionais e locais de diversos estilos – do pagode ao sertanejo e gospel, apresentações culturais e cinema, entre outros eventos gratuitos.

Os shows começam neste sábado (19), com os cantores Wesley Safadão e Léo Santana. Domingo (20) terá Fagner, Mari Fernandez e o clássico espetáculo O Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Já na segunda-feira (21), data oficial do aniversário de Brasília, o público poderá curtir shows das bandas Menos É Mais e BenzaDeus, além da dupla Zé Neto & Cristiano, que gravará novo conteúdo audiovisual direto do palco brasiliense. No mesmo dia, terá também espetáculo pirotécnico e o encerramento oficial das celebrações.

“Além dos shows com artistas nacionais e regionais, a programação contará com diversas atrações culturais, espaço gastronômico, área kids, eventos religiosos e muito mais”, afirma a chefe de gabinete da Chefia Executiva de Políticas Sociais do DF, Talita Mattosinhos. “A segurança, a organização e o acesso gratuito a todas as atividades estão sendo cuidadosamente planejados para garantir uma grande festa para toda a população.”

O programa Vai de Graça vai garantir o acesso da população às festividades, com gratuidade do transporte público, incluindo ônibus e metrô, desta quinta (17) até segunda-feira (21). Os passageiros podem utilizar Cartão Mobilidade, Vale-Transporte, Especial (PcD), Idoso (sênior) ou Passe Livre Estudantil para a liberação automática na catraca. Na ausência dessas opções, podem ser utilizados cartões de crédito e débito, sem qualquer cobrança.

O estudante Pedro Lucas Dias, 18 anos, está animado com a oportunidade de assistir a dupla Zé Neto & Cristiano sem custo nenhum. Também planeja aproveitar um dos icônicos espaços de lazer do Quadradinho – o Zoo. “Com o ônibus e os shows de graça, é muita coisa legal para fazer nesse feriadão. E estou vendo com a família de conhecer o Zoológico de Brasília também, que vai estar aberto”, contou.

O show da dupla sertaneja também está na agenda da vendedora Gabriela Mendes, 19. “Quero ir no domingo e na segunda-feira para ver Zé Neto & Cristiano, Mari Fernandez e Menos é Mais. É bem o que eu gosto de ouvir”, diz ela. “Esse ano ficou só o ouro porque, além das passagens gratuitas, as atrações também são as melhores. A cada aniversário que passa está melhorando cada vez mais para a população”.

Esta será a primeira celebração do aniversário da capital federal que o estudante Mateus Mendes, 20, presenciará de perto. Morador do Gama, ele conta que nunca sentiu vontade de participar da festa. “Com o ônibus de graça, tô pensando em vir no sábado. Vi o palco de longe, passando de ônibus, e está muito legal”, afirma. “Não cheguei a ver os outros, mas esse parece ser o maior que já tivemos”.

Programação

No âmbito religioso, a população pode aproveitar a tradicional Via Sacra do Morro da Capelinha, em Planaltina, na Sexta-feira Santa (18). O espetáculo chega à 52ª edição com um público estimado entre 100 e 150 mil pessoas. Na segunda (21), às 10h, será celebrada uma missa em ação de graças na Catedral Metropolitana de Brasília, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Cezar, com expectativa de reunir cerca de 3 mil pessoas.

Nos dias 19 e 21, a Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro vai receber espetáculos teatrais e de humor, além do concerto Clássicos do Rock, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Também haverá exposição no Museu Nacional e programação especial no Cine Brasília.

Investimento que retorna para a economia

A estrutura dos shows já está quase pronta na Esplanada dos Ministérios, com um megapalco, telões, passarela para aproximar o público dos artistas, camarotes, área kids e áreas pet, além de uma praça de alimentação e atrações interativas como roda-gigante, tirolesa e um estúdio para youtubers e influenciadores. Estão previstos também 60 banheiros químicos para dar suporte ao público. Toda a estrutura está sendo organizada pelo Instituto Eleva, com apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF).

Este Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 15 milhões para promover o melhor aniversário já vivenciado pela população. Além disso, o valor retorna e gira a economia por meio do fluxo de turismo na cadeia de bares, restaurantes e na rede hoteleira.

Acesse a programação no site da Agência Brasília.

*Informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília